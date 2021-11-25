美媒：美軍在台人數增至39人　職責擴大訓練抵禦兩棲登陸作戰

美國雜誌《外交政策》根據五角大樓「國防人力數據中心」（Defense Manpower Data Center）的資料，稱目前部署於台灣地區的美軍數量又進一步增加。



根據該數據中心，美國現在有39名軍人在台灣。其中包含29名陸戰隊員、5名空軍、3名海軍和2名陸軍人員。該數據中心6月公布的資料則顯示有30名美軍，包括23名陸戰隊員、5名空軍人員，2名海軍人員。文職人員人數則沒有變化，都是15人。



10月26日，蔡英文接受CNN專訪；10月28日專訪內容播出，蔡英文首度證實美軍在台協助訓練軍隊。（台總統府供圖）

11月18日，《外交政策》根據五角大樓的數據指出，在奧巴馬執政晚期到特朗普政府執政早期，約有10名美軍在台。但美軍在台人數到川普任期結束時增加了一倍，文職人員數量則大致不變，約是15人。最新數據顯示的在台美軍數字，與先前相比，是一大幅提升。

《外交政策》提到，數十年來進出台灣的美軍，目的在協助訓練台灣軍隊使用美方售台的武器；但在過去兩年，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）強烈遊說下，美軍在台的職責擴大，並協助台灣擊退可能發生的中國兩棲登陸作戰做準備，也訓練台軍持續進行陸上的武裝抵抗。

不過，綜合台灣媒體報道，美國國防部的相關數據未必能提供在台美軍人數的全貌，因為不清楚是否包括在台訓練的美軍特種部隊。

11月24日，針對美軍在台人數一事，台灣國防部回應指出，美國依照《台灣關係法》及「對台六項保證」，協助台軍「強化防衛能量」，雙方有長久的安全合作關係。但對於，於相關細節，台灣國防部「不做任何評論」。