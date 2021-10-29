蔡英文證實美軍在台　未來美國這些舉動或激怒中國｜國際晨報

台灣總統蔡英文10月26日證實有美軍在台灣，並稱有信心華府會保衛台灣，兩岸緊張關係再升高之際，美國華府與國會近日分別作出的兩項涉台舉動，在未來也很可能會引發中國更多不滿，令台海議題在國際社會上持續燃燒。



美國有線新聞網絡（CNN）28日以頭條方式報道蔡英文接受其獨家專訪的內容指，儘管美國沒正式承諾，但蔡英文稱確有信心，「鑑於我們與美國的長期關係」，如台灣受中國大陸攻擊，美國會保衛台灣。她受訪期間還證實確實有美軍在台灣，成為數十年來、首位承認有美軍在台的總統。

中國外交部之後斥妄圖分裂國家的人沒好下場，《北京日報》旗下微信公眾號長安街知事也發文批評指，蔡英文此時主動承認美軍在台協助訓練，意在加劇中美之間的緊張氣氛，逼迫美國在台灣問題上進一步表態。

中美關係因台海問題持續加劇，未來更可能進一步升溫，此因美國民主黨和共和黨資深參議員27日提出法案，尋求華府支持台灣以非借款成員身份參與美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）。

同日美國務院發言人還就華府會否邀請台灣參加12月9至10日登場的民主峰會表示，台灣已在符合美國「一個中國政策」的情況下就參與峰會洽談。

這兩項涉台行動也很可能會惹來中方抨擊，在未來引發進一步爭拗。

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