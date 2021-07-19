鵬城身邊事｜男子創業失敗負債75萬　內地首宗個人破產案生效

內地首部個人破產法規《深圳經濟特區個人破產條例》今年3月1日起實施以來，深圳市民梁先生今天（19日）收到了深圳市中級人民法院工作人員送達的裁定書，這是內地第一宗裁定生效的個人破產案件。



3月1日，全國首部個人破產法規《深圳經濟特區個人破產條例》在深圳正式施行。同日，全國首家個人破產事務管理機構，即深圳市破產事務管理署成立。（央視）

《羊城派》報道指，今年35歲的梁先生2018年選擇於藍牙耳機市場創業。由於沒有穩定的客戶資源，加上受疫情影響，他的銀行債務越壘越高且無力全部償還。

根據梁先生申報的情況，截至破產申請提出之日，他的債務總額約75萬元（人民幣，下同），而其僅有3萬6千多元存款、4千多元住房公積金，以及每月固定工資收入約2萬元，無房產、車輛等大宗財產。

梁先生於今年3月10日向深圳市中級人民法院提出了個人破產申請。法院按《深圳經濟特區個人破產條例》的規定，在受理申請當日停止計算約75萬元債務的利息。根據法院裁定生效的重整計劃，梁先生三年內償還借款本金，所有利息被免去。

在未來三年，梁先生夫妻除了每月用於基本生活的7700元以及一些生產生活必需品作為豁免財產之外，其他收入均用於償還債務。如果他不能按重整計劃執行，債權人有權向其追索未歸還的所有借款本息。

梁先生表示，在申請個人破產前，他最多時一天接七八個催債電話，精神壓力非常大，「現在沒有之前巨大的精神包袱，我需要好好工作，把欠的錢盡快還清」。

《深圳經濟特區個人破產條例》規定，在深圳居住，且參加深圳社會保險連續滿三年的自然人，因生產經營、生活消費導致喪失清償債務能力或者資產不足以清償全部債務的，可以向人民法院提出破產申請，包括申請破產清算、重整、和解。