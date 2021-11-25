曾獲LOL世界冠軍　電競團隊EDG明凱成首位入黨成員

11月23日《澎湃新聞》發布影片，指出日前獲得英雄聯盟世界電競團隊EDG戰隊元老級選手Clearlove（明凱）在上海參與加入中國共產黨宣誓儀式，明凱成為EDG團隊、整個英雄聯盟職業聯賽第一個入黨的電競選手。



明凱則在微博發文提到，「今後會以更高的標準要求自己」，繼續為電競行業盡智竭力。粉絲則在該微博文章下面留言稱呼其「明凱同志」並要他繼續加油。



11月23日《澎湃新聞》發布標題為「『請黨放心，我會繼續好好打遊戲』！EDG戰隊元老明凱入黨」的影片。影片中明凱在領誓人EDG戰隊總教練姬星帶領下，對著黨旗宣誓，表示志願加入共產黨「擁護黨的綱領，遵守黨的章程，履行黨員義務，執行黨的決定，嚴守黨的紀律。隨時準備為黨和人民犧牲一切，永不叛黨。」但該影片目前已在網站被刪除。

據了解，明凱在2012年開啟職業電競生涯，目前是EDG俱樂部英雄聯盟分部的打野選手，擅長掌控比賽的節奏。在他的職業生涯中，Clearlove不僅隨EDG戰隊拿下了首座MSI冠軍獎盃，也曾獲得許多內地電競獎項，更是中國第一位兩次奪得英雄聯盟世界冠軍的選手。據了解，身為武漢人的明凱在疫情期間選擇留在家鄉，並因此下了入黨的決心，成為EDG團隊第一位入黨的成員。

2013年於廣州成立的EDG（Edward Gaming）是中國大陸電子競技團隊，下設英雄聯盟分部、絕地求生分部。今年11月，EDG戰隊代表中國出戰，獲得英雄聯盟全球總決賽冠軍，網絡輿論沸騰，「EDG奪冠」話題閱讀量超過23億，登上微博熱搜第一。更有許多人為了慶祝做出如裸奔等誇張的舉動，足見電競在內地受歡迎程度。