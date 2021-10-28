蕭敬騰鬧港產電競冠軍Toyz：沒資格跟我講話！被台網民出征刷負評

【蕭敬騰／Toyz／渡邊／統神】台灣歌手蕭敬騰日前回擊港產電競冠軍Toyz（劉偉健）批評他的日式料理餐廳「渡邉」的外賣便當，直言「他沒跟資格跟我講話」，引起Toyz的宿敵統神不滿，認為事隔將近4個月了，現在發聲根本是「棒打落水狗」，引起許多網友湧入「渡邉」Google評論留下一顆星。



為何網友到「渡邉」Google評論狂刷一顆星？

蕭敬騰本來是回應Toyz的批評，統神卻來參一腳，大幅提升這段發言的討論度，從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看，這次回嗆Toyz、被統神砲轟為他帶來今年的第三高的討論聲量，達4372筆，原本是為了宣傳新專輯，卻意外掀起這場風暴，觀察10月25日當天的討論，都是聚焦在回嗆Toyz的新聞，以及統神、蕭敬騰經紀公司的回應，反而專輯的討論度不及這場風波，網友更出征到「渡邉」的Google評論區，現在的評論僅有1.4顆星。

【圖輯】點圖放大看網民在蕭敬騰日式料理餐廳「渡邉」Google評論區的留言👇👇👇

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從Google評論區觀察網友留言，可以看到多數網友都留下「棒打落水狗」、「落井下石感觀不好」、「不接受批評就乖乖關店」，有網友認為蕭敬騰的立場本來是受害者，但可能發言顯得高高在上，讓他不僅沒有討拍成功，還被炎上，且在Toyz因涉嫌販毒之時回嗆，是多數網友不滿的原因「等到進去蹲了才敢出來喊聲」、「這出聲真的格調盡失」，尤其公司聲明指責Toyz犯法，讓網友不解表示，「他販毒乾蕭什麼事」、「東西不好吃和販毒沒關係吧」。

【圖輯】點圖放大看「渡邉」的日式料理便當👇👇👇

統神又發文：建議把刷一星的人告一告

對此，統神也發文表示，看到渡邉被慘刷一星負評 ，連帶內湖有一家渡邊餐廳也受害，他直言「我看餐廳勝1.5星也快做不下去了，不如叫員工趕快收集證據，全部一個一個告下去，教這些網路酸民一個做人處事的態度 」。統神表示，網路上都已經有刷評價的判例了，還在那邊臭店家「蕭敬騰個人言語關他經營的店家屁事，你不爽不買就是了， 在那邊惡意負評 一顆星」。

對於有網友認為留一星的人可能有統神的粉絲，統神則不以為然地表示「那種人我不當我粉絲，無腦之人 隨時見風轉舵」更狠酸那些罵蕭敬騰棒打落水狗的人，現在去跟風刷服屏也是同等貨色，最後還不忘酸一下Toyz「跟你們麻粉說一句話，你們主子說不定真的是亂講，誰知道他大麻吸多了味覺有沒有出問題 不然怎那麼多米其林（米芝蓮）餐廳都說難吃」。

KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（DailyView網路溫度計授權使用／分析區間：2020/10/26-2021/10/26）

分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月26日至2021年10月26日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蕭敬騰』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】