教育雙減｜在中國教授英語業務受重挫　新東方轉型美國辦中文課程

中國內地在今年7月發布教育「雙減」政策，希望減輕義務教育階段學生過重的作業和校外培訓負擔。規模最大教育培訓機構「新東方」首當其衝，其在本月中旬發布公告，宣布不再向幼兒園至九年級（中三）學生提供學科相關培訓服務，並預期將對總營收產生重大不利影響。

另一方面，內地傳媒報道，在中國主要提供英語培訓的新東方，已經開始在美國開設教授中文的課程。



據介紹，涉事課程名叫「比鄰中文Blingo」，主要面向海外華裔兒童、青少年提供中文、中華文化學習課程，提升其中文能力。該課程研發依托新東方少兒、小學語文產品，內容對標中國教育部統一編寫《語文》教材，並有參考中國國家語委語言文字規範標準審定委員會在3月審定、發布的《國際中文教育中文水平等級標準》。

針對不同語言學習程度，該課程體系開設兩類學習內容，其中識字量約200個，處於中文入門階段的學生，可由K1至K3等級開始學習，培養聽、 說、讀、寫、譯五大能力，夯實中文基礎。

對此，新東方回應傳媒查詢時證實該課程是真實，其是新東方旗下子公司北京比鄰東方教育科技有限公司開設的線上課程，主要教授中文，早在8月時已經推出。報道更引述知情人士透露，此舉是北京比鄰東方教育科技有限公司轉型的探索。