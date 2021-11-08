教育雙減｜新東方退租1500個教學點　向鄉村學校捐8萬套書檯座椅

今年7月，內地發布教育雙減政策，冀減輕義務教育階段學生過重的作業和校外培訓負擔。政策出台後，內地規模最大培訓機構「新東方」的一舉一動備受關注。

昨日（7日），新東方創始人俞敏洪在直播中表示，新東方將退租近兩年新裝修的1500餘個教學點。據悉，新東方各分校將閑置的課桌椅，捐贈給各地鄉村學校。



俞敏洪表示，近1500個教學點的裝修共花費6、70億（人民幣），現在退租需支付違約金和押金，再加上學費退款、離職員工工資等，金額巨大，「我在新東方有個規矩，就是新東方賬上的錢，必須能夠滿足如果有一天新東方突然倒閉或者說突然不做了，賬上的錢必須能夠同時能退還所有學生的學費，並且能夠支付所有員工的離職工資，這條規矩算是救了新東方」。

俞敏洪在直播中表示，新東方將退租近兩年新裝修的1500餘個教學點。（影片截圖）

11月4日，新東方微信公眾號發文稱，因為業務調整，新東方各地學校退租了部分校區，遺留一堆嶄新的課桌及座椅。據介紹，課桌及座椅都是新東方為了讓學生有更好的學習環境專門定制，包括可以根據學生的身高調節高度，課桌圓角設計避免學生撞到頭部。

為了令課桌及座椅物所其用，新東方成都學校校長孫吉芯聯絡上公益基金會，希望將桌椅捐贈予有需要的學校。他本不抱太大希望，「這年頭有哪兒還缺課桌椅呀」，但結果不少偏遠地區的鄉村學校都需要換一批新桌椅。

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不久後，第一輛載滿桌椅的貨車就從成都出發。他憶述，鄉村學校的課桌椅破舊，教室環境不太好，甚至會覺得捐贈的課桌椅和課室都不太搭調，「但是確實你去那兒看到孩子們很興奮的樣子，以及他們用上新桌椅之後的狀態，就會突然覺得做這個事情很有價值」。

俞敏洪特別支持孫吉芯的做法，願意與他一同負擔運費，更呼籲全國新東方學校的校長捐贈出閒置的課桌及座椅，「既不浪費課桌椅，也是做了好事」。截至目前，鄭州、西安、合肥、成都、宜昌、佛山、蘭州、連雲港、武漢、烏魯木齊、太原、海口等新東方分校，共計捐出共73366套全新課桌及座椅。