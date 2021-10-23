教育雙減｜家庭教育促進法表決通過　「雙減」被列入法律

全國人大常委會今日（10月23日）表決通過家庭教育促進法，規定縣級以上地方政府應當加強監督管理，減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔等。新法將於2022年1月1日起施行。



全國人大常委會10月23日表決通過家庭教育促進法。（美聯社）

據《中新社》報道，十三屆全國人大常委會第三十一次會議今日在北京舉行，會議表決通過了家庭教育促進法。法律明確，未成年人的父母或者其他監護人負責實施家庭教育。國家和社會為家庭教育提供指導、支持和服務。

法律規定，為呼應減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的「雙減」要求，縣級以上地方人民政府應當加強監督管理，減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，暢通學校家庭溝通渠道，推進學校教育和家庭教育相互配合。

法律亦要求，未成年人的父母或者其他監護人應當合理安排未成年人學習、休息、娛樂和體育鍛煉的時間，避免加重未成年人學習負擔，預防未成年人沉迷網絡。

全國人大常委會法工委社會法室主任郭林茂指出，該法改變家庭只是學生課堂的延伸、家長只是學校老師助理的狀況，彰顯家庭教育的重要地位和作用，將家庭教育從學校教育的附庸地位解放出來，真正實現學校教育和家庭教育相互配合。為促進未成年人健康成長和全面發展提供更加充足、有力的法治保障。

另外，內地「教育雙減」政策自7月發布以來，學科類校外培訓機構受到打擊。而家庭教育促進法的表決通過，亦表明「教育雙減」被正式列入法律。