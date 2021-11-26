新冠肺炎｜內地昨增「4+3」本土感染　上海疫情波及江浙兩省

內地的新冠肺炎疫情漸趨緩和，據國家衛健委通報，周四（25日）新增4宗為本土確診及3宗本土無症狀感染者。



因應疫情，上海市多健醫院暫停門急診醫療服務。（中新社）

本土個案方面，3宗分布在上海（浦東新區2宗、青浦區1宗）；1宗分布在遼寧大連。據了解，上海新增的3宗本土個案為朋友關係，3人在本月19至21日曾先後至江蘇蘇州共同遊玩。上海衛健委表示，3人有較長時間密切接觸史，有明確流行病學關聯。而至於上海疫情是否與內地近期疫情有關聯，當局表示仍在深入開展流行病學調查、溯源等工作。

上海市疫情防控小組周五（26日）指，截至11月26日8時，已累計排查3宗個案在滬的密切接觸者182宗、在滬密接的密接337人，均已落實集中隔離，且首次核酸檢測結果均為陰性；累計排查在滬篩查人員54759人，核酸檢測結果均為陰性；累計採樣環境樣本1260份，其中29份樣本（均為一個案臨時居住地環境樣本）核酸檢測結果為陽性，其餘均為陰性。

鑑於出現本土疫情，上海市瑞金醫院、華山醫院虹橋院區、普陀區人民醫院等暫停門急診醫療服務。因其中1宗個案發病前足跡涉及北京的1間酒店、4間餐廳，北京市疾控中心表示，已調查確認個案在京接觸人員28名，而經大數據協查，目前未發現上海市個案與北京市既往個案軌跡有交集。

至於3宗本土無症狀感染者，則包括浙江2宗，均在杭州市；江蘇1宗，在徐州市。流調顯示，浙江2宗無症狀感染者自本月20日至25日期間共同居住，其中1人曾與上海確診者一同聚餐。目前，當局已排查密接者344人、次密接者64人，已全部進行集中隔離。其中，156人核酸陰性，其餘正等待檢測結果。

而江蘇徐州的無症狀感染者，亦曾於20日與上海確診者一同聚餐。因應疫情防控，徐州市地鐵暫停服務。目前，徐州市已排查密接76人，均落實隔離管控措施，已出核酸檢測結果均為陰性；已隔離管控軌跡交集人員849人。

全國疫情方面，新增13宗確診個案，包括9宗境外輸入及4宗本土確診；另新增18宗無症狀感染者，15宗為境外輸入、3宗為本土感染。