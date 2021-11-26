內地頻現涉「配冥婚」刑事案　甘肅漢先後誘殺兩精神病女子遭判死

湖南網絡女主播「羅小貓貓子」在網民慫恿下於直播間喝農藥自殺，死後骨灰再於山東濟寧汶上縣殯儀館被掉包「配冥婚」事件，近日在輿論場掀起不小的波瀾，背後產業令人關注。據爆料者介紹，成功配冥婚可獲5萬至7萬元（人民幣．下同），故部分殯葬從業者以此謀利。而事實上，內地近年不乏因配冥婚而引發的故意殺人、盜竊屍體、敲詐勒索及詐騙等刑事案件，涉及多個省份。



上月中旬，「羅小貓貓子」在直播中透露自己得了很久的抑鬱症，之後一口氣喝完一瓶褐色的液體。家屬事後表示，其實她只是想挽回前男友，並不想死，結果在網民起哄下才真的喝下去。然而事件尚未結束，汶上縣殯儀館火化工邵某在「羅小貓貓子」被火化後，藉機調包骨灰，再由當地殯葬從業者張某和殯葬車司機、張某親戚雷某某負責尋找買家、運輸骨灰。

最終真骨灰未能成功賣出，事件經殯儀館內部員工舉報而曝光，目前3名涉案人員已被刑事拘留，而山東省民政廳亦曾公開回應事件，稱感到震驚，將清查全省殯儀館系統。

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配冥婚即是為死者找配偶，據律師介紹，該行為是基於迷信思想而產生的特定民間現象，本身不構成違法犯罪，但如果是盜竊、侮辱、故意毀壞屍體、屍骨、骨灰，根據《刑法》規定可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

據極目新聞報道，實際上內地多地近年來都曾發生因配冥婚而引發的故意殺人、盜竊屍體、敲詐勒索及詐騙等刑事案件，在裁判文書網以相關鍵詞搜索檢索出的法律文書多達111篇，涉及河北、山西、陝西等地。

其中，甘肅慶陽市中級人民法院公示的文書顯示，2016年3月，馬崇華刑滿獲釋後得知陝西神木縣村民劉某需要買屍體為其叔父配冥婚，於是到處尋找智障或患有精神疾病的女性，最後鎖定慶陽市西峰區一名45歲的精神病女子作為目標。他借介紹對象為名向女方母親支付彩禮錢2000元後，便將女子帶到一廢棄窯洞殺害，翌日再將屍體運給劉某，從中獲利3.5萬元。

馬崇華案曾轟動一時。 （影片截圖）

同年4月，他又殺了一名51歲的精神病女子，意圖以4.2萬元的價格將屍體賣給陝西省榆林市的工友父親配冥婚，結果在與同夥駕車前往時被警方緝拿歸案。

最高人民法院認為，馬崇華利用配冥婚的陋俗，為出售屍體非法謀利，拐騙患有精神疾病的女性，採用大量注射鎮定類藥物的方式致死二人，犯罪動機卑劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，且系累犯，應依法從重處罰。最終，最高法核准甘肅省高級人民法院對馬崇華判處死刑的刑事裁定，今年2月8日，馬崇華被執行了死刑。