三孩政策｜內地多省份增加女性生育假日數　有一省假期高達188日

內地推出三孩政策之後，相關配套措施一直備受關注。包括北京、上海等多省份近日修訂當地《人口與計劃生育條例》，規定女性除享受國家規定的產假外，還可享受60日至90日不等的生育假，每個省份各不相同。其中，青海省的女職工生育期間可享188日假期。



內地多省份延長女性產假。（中新社）

據《北京頭條》報道，北京市今日（26日）通過並施行《北京市人民代表大會常務委員會關於修改的決定》。《修改規定》指出，按規定生育子女的夫妻，女方除享受國家規定的產假外，享受延長生育假60日，男方享受陪產假15日。男女雙方休假期間，機關、企業事業單位、社會團體和其他組織不得將其辭退、與其解除勞動或者聘用合同，工資不得降低。

《修改規定》又表明，女方經所在機關、企業事業單位、社會團體和其他組織同意，可以再增加假期1至3個月。此外，按規定生育子女的夫妻，在子女滿3周歲前，每人每年享受5個工作日的育兒假；每年按照子女滿周歲計算。

除北京之外，全國其他省份亦發布相關新規。其中青海省規定，依法辦理結婚登記的夫妻可享受婚假15日；符合法律法規規定生育子女的夫妻，除依法享受國家規定的產假外，獎勵女方生育假90日；給予男方看護假15日。鼓勵用人單位對依法生育子女的夫妻，在子女不滿3周歲期間每年給予夫妻雙方各15日育兒假。

據了解，按國家有關規定，女職工法定產假為98天，由此，青海女職工產假與生育假相加，生育期間可有188天假期。