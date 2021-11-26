深圳飲品店宣稱原料珍稀推出千元果汁惹議　市監局：涉嫌虛假宣傳

深圳本土品牌飲品店「野萃山」一款索價高達1000元（人民幣，下同）的飲品，引來不少關注。

深圳市市場監督管理局在周五（26日）表示，現已對該公司涉嫌虛假宣傳的違法行為立案查處。



「金玉三捻橄欖汁」索價高達1000元。（微博）

據此前報道，涉事飲品名叫「金玉三捻橄欖汁」，是「野萃山」的鎮店之寶之一。有店員聲稱，飲品的製作過程比較複雜，需經過流水沖洗、食鹽搓洗、過濾水沖洗、瀝乾、人工去核、打冰沙等多個步驟，並且每個步驟的時間和次數也是有要求，一名店員完成整個過程需要90分鐘。

此外，金玉三捻橄欖據稱是橄欖中的一個珍稀品種，原產於汕頭市金灶鎮。比起普通橄欖，金玉三捻橄欖的味道甘香且更少澀味。根據色澤、外形和重量，金玉三捻橄欖可分為特級和一級，價格也有所不同，最高一斤能賣到680元。

不過，深圳市市場監督管理局表示，針對所反映的「千元飲品」相關情況，該局在11月22日至11月24日對深圳市豪麟餐飲有限公司經營的「野萃山．分子果汁」飲品店持續進行調查取證。經核查，該店的原材料實際進貨價格與宣傳價格不符，後續處理情況將持續通報。