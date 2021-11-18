雙11｜L'Oreal 疑虛假宣傳各平台售價不同　過萬消費者要求退差價

雙11購物節，無論是衣食住行抑或化妝護膚品牌都紛紛打折促銷。然而，巴黎歐萊雅（L'Oreal Paris）被指虛假宣傳，有消費者發現該品牌的面膜，在官方直播間及網紅電商主播李佳琦的售價不同，50片同款面膜差價超過100元（人民幣，下同）。

截至昨日（17日）晚上7時，已有過萬名消費者在「黑貓」（新浪旗下消費者服務平台）投訴巴黎歐萊雅欺騙消費者，要求退差價。

李佳琦和薇婭直播間先後發布聲明回應稱，若巴黎歐萊雅24小時後未有合理的解決方案，雙方直播間均會啟用兜底方案賠償消費者，並在事件妥善解決前，暫停與該品牌官方旗艦店的一切合作。



10月底，李佳琦、薇婭直播間均預售了巴黎歐萊雅安瓶面膜，50片面膜售價為429元。支付定金後，部分消費者於11月1日至3日支付尾款時，只要使用「跨店滿減券」，成交價可低至368.94元。惟不少消費者發現，歐萊雅官方旗艦店在11月1日至3日期間持續放出大量「滿999減200元」的優惠券，只要領取到該優惠券，就可以在官方旗艦店直播間內，以257.7元的價格購入50片同款面膜。

10月20日，李佳琦曾直播中銷售巴黎歐萊雅安瓶面膜，官方曾宣稱是「全年最大力度」，但雙11當天該表述被刪除。目前，該文章已不能在微博上搜索到。事件引發爭議後，不少消費者向歐萊雅官方旗艦店、李佳琦直播間和薇婭直播間作投訴。

對此，歐萊雅官方旗艦店客服回應稱，因不定期推出促銷活動，不同活動的價格會有所變動。針對部分消費者希望退差價的要求，該客服表示消費者需要提供優惠券錄屏作核實。《北京商報》報道，有客服回應消費者退差價的需求時，直言「李佳琦說是低價就是低價的嗎，李佳琦也是個打工人而已，他說再優惠也是官方活動策劃那邊決定的」，並表示小紅書上可以退差價的說法均為「造謠」。