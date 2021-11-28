中國最大兩棲攻擊戰艦075型三號艦疑首次海試　或明年8月服役

中國自主研製的首艘075兩棲攻擊艦海南艦在2021年4月入列，而075三號艦最新進展備受外界關注。



綜合11月28日消息，有影片顯示075三號艦疑在11月25日出海，進行首次海試。另有軍迷根據上海海事局最新航警及最新衛星圖發布075三號艦海試的消息。

中國目前共建造有3艘075型兩棲攻擊艦，該艦是解放軍海軍最大的兩棲攻擊戰艦。

075型兩棲攻擊艦設有機庫，能搭載30架各型直升機，擁有直通甲板，可同時起降6架直升機，同時設有塢艙，可作為35輛兩棲車輛、3艘氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、步兵戰車、坦克等展開登陸作戰。

2019年9月25日，075首艦海南艦在上海舉行下水儀式；在經過了10個月的舾裝後，2020年8月5日開始首次試航。從下水到試航，大約用了340天；海南艦於2021年4月23日服役，從下水到服役歷時19個月。

由於075型首艦被命名為海南艦，外界便對二號艦、三號艦的命名充滿興趣，也給出諸多猜測：其中二號艦可能被命名廣西艦，三號艦可能被命名為福建艦。至於江蘇、浙江兩省，可能會留給後續建造的航空母艦。

對於075三號艦，有軍事網友10月發布075三號艦連續衛星照，五張照片分別拍攝於9月27日、9月30日、10月2日、10月5日、10月10日。另有猜測指，075三號艦的服役時間可能在2022年8月份前後。