解放軍新型禦寒裝備抵達邊防一線　更注重輕量便捷科技含量較高

解放軍一批新型防寒被裝近日已陸續送到邊防一線，中共中央軍委後勤保障部軍需能源局負責人表示，這批新型防寒被裝共10款，是他們組織軍地專家和知名企業專門為高原邊防官兵量身定製的。



《解放軍報》周四（25日）報道，新型防寒被裝具有技術含量高、保暖效果好、整體材質輕的特點。

據了解，中央軍委後勤保障部有關部門去年為高原官兵定製了新型多功能單兵睡袋、羽絨作訓大衣、羽絨棉衣褲等防寒產品。在此基礎上，今年他們又根據高原高寒氣候環境特點，多次組織專家前往高原邊防一線實地調研，研製出長款羽絨執勤大衣、保温水壺、自加熱護具、狙擊手偽裝服等10款新型防寒被裝。

+ 1

有關負責人介紹，這批新產品在增強防護功能的同時，更加注重輕量便捷性。其中，長款羽絨執勤大衣根據部隊勤務需求，在現有作訓大衣基礎上優化保暖材料、改進服裝結構，實用性和保暖性大幅提升；結構上採用立體剪裁，增大肩肘部活動空間，戰術適用性進一步增強。為更好地滿足官兵在高原大風環境下的作戰執勤需要，長款羽絨執勤大衣不僅增加了衣長，還在腰部設計了防風裙，同時配套可調節充絨護膝，防風、保暖性能顯著提升。

據介紹，這批新研產品科技含量較高，其中，保温水壺採用鈦合金材質，強度高、重量輕，保温效果良好，同時具有智能感温功能，能有效避免高温燙傷。自加熱護具則應用了石墨烯柔性材料和耐低温電池，能夠對官兵的手、腳、膝蓋等部位起到更好的保暖防護作用。

此前，央視軍事頻道11月11日公布新疆軍區士兵的住宿環境。報道稱：「海拔5,300米的高原駐訓場，一排排保温板房整齊有序，高原澡堂保温隔熱，確保駐訓官兵在寒冬也能洗上熱水澡。多燃料取暖爐、高原暖風機、新鮮菜窖……新疆軍區某合成團全方位做好過冬保障，讓駐訓官兵在雪域高原住得暖、吃得香，安心戍邊守防。」

+ 4

中印邊境矛盾持續。11月初，印軍便在拉達克東部地區展開大規模軍事演習，解放軍西藏軍區隨後亦進行跨晝夜實彈演練，高原地區嚴寒期將至，雙方均加強後勤保障。