乒乓世錦賽｜中國選手被觀眾喊「黃香蕉」　國際乒聯：絕不容忍

11月27日，在美國侯斯頓舉辦的世界乒乓球錦標賽男子單打賽事中，中國隊選手梁靖崑與英格蘭選手Liam Pitchford交戰，在看台上突然有觀眾對梁靖崑大喊「yellow banana」（黃香蕉），涉種族歧視。



對此，國際乒乓球聯合會於28日晚間於發表聲明指出，強烈反對一切形式的種族主義，「絕不容忍任何種族主義言論或行為。」並稱會與侯斯頓當地組委會緊密合作，杜絕比賽中再次發生種族主義事件。



中國選手梁靖崑在世乓賽遭遇種族歧視。（新華社）

在這場賽事中，中國隊選手梁靖崑的一開始以0比3落後，後來追上，把總分拉到3:3。而在決勝局戰況激烈之時，Pitchford向裁判要求休息後，吃了香蕉補充體力。看台上突然傳來一個男子的聲音喊到：「黃香蕉，黃香蕉（yellow banana, yellow banana）」，也帶動部分周圍觀眾附和。由於「黃香蕉」一詞被用來調侃諷刺黃種人，帶有種族歧視意涵，引發爭議。

不過梁靖崑在賽事中並未回應，最終順利上演逆轉，擊敗英國選手，他在獲勝後親吻球衣上的國旗。28日梁靖崑擊敗巴西選手，目前已晉級四強。

國際乒乓球聯合會於28日晚間發表聲明指出，乒乓球大家庭是一個由227個會員協會組成的全球社區群體，多樣性讓我們團結在一起。聲明指出，「絕不容忍任何種族主義言論或行為」，強調正與當地組委會緊密合作，以杜絕我們的比賽中再次發生種族主義事件。

國際乒聯集團首席執行官（CEO）史蒂夫·丹頓（Steve Dainton）則表示，已經收到中國乒協對於種族歧視行為的投訴，「我們馬上採取了行動，聯合賽事組委會對此事進行了非常非常嚴肅的處理。」他表示，若是再聽到類似言論，「我們將立刻將鬧事者清除出場。」