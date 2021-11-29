麒麟軟件：操作性似Windows　國產作業系統10年內實現市場突破

國產作業系統麒麟軟件高級副總裁韓乃平接受內媒採訪時表示，經過幾十年的發展探索，國產作業系統在安全性、易用性、生態能力等方面都實現了全新升級突破，目前與國外主流作業系統的差距主要在系統生態圈搭建方面，如能實現行業協作開發生態系統，國產作業系統有望在五到十年內實現市場突破。



《21世紀經濟報道》27日報道指，在個人電腦領域，今年10月27日，麒麟軟件正式發布「銀河麒麟操作系統V10 SP1」，在安全性、易用性和生態能力等方面大幅度提升，更加重視桌面端和移動端的融合，可以在電腦上直接安裝和運行安卓應用，系統可實現3秒開機，便捷辦公提升30%，兼容十萬軟硬件生態。

今年10月27日，麒麟軟件正式發布「銀河麒麟操作系統V10 SP1」。（央視）

麒麟軟件高級副總裁韓乃平表示，目前麒麟系統在操作性上已經和微軟的Windows系統差異不大，用戶可以平滑地從Windows系統過渡到麒麟系統來使用。

韓乃平指，微軟系統具有先發市場優勢，生態圈比較強，創新能力比較強，微軟系統生態圈目前已達1000萬個，整體市場佔有率仍在85%，在中國作業系統排名第一的麒麟軟件目前應用生態圈行業領先，但也僅有20萬左右生態應用。

不過韓乃平表示：「依託開源社區，中國操作系統在統一發展方向，麒麟系操作系統整合，就是基於打造統一使用生態圈為目標，減少行業內部損耗，爭取更多的市場份額。經過近30年的技術積累，麒麟軟件已掌握了操作系統核心能力。在自主可控的生態體系下，中國操作系統有望在五到十年內實現市場突破。」