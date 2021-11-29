B站彈幕總數突破100億　年度彈幕「破防了」係乜意思？

11月29日，內地視頻彈幕網站嗶哩嗶哩（以下簡稱B站）宣布累計彈幕數突破100億，B站更與人民文學出版社、中國社會科學院新聞與傳播研究所一起選出2021年度彈幕──「破防了」一詞入選，



「破防了」原為遊戲用語，後來衍伸表示「強烈的情緒感受」，不論是悲傷或是受到鼓舞，都可以用「破防了」一詞表達。



內地視頻網站B站以動漫遊戲類型的影片分享起家，它的影片「彈幕」功能方便網民在觀看影片的同時可以發表評論與其他網民互動，深受內地網民喜愛。11月29日，B站宣布該網站的彈幕數已突破100億，並選出年度彈幕「破防了」。

據新浪科技報道，該詞語原本用在遊戲中代表「用特殊的物理傷害突破了對手的防禦」，但後來衍伸指「心理防線被突破」，但在網絡逐步延神，「破防了」一詞有更豐富的含義，指「心理防線被突破后，產生不可抑制的震動」。可以用來表示被戳中淚點或受到鼓舞等不同的強烈情緒。

報道指出，「破防了」表達的情緒中，有年輕人對個人情緒的表達，也有對社會事件的共鳴，「不論是影視動畫的台詞或是一個美食視頻」只要用戶產生了情感震動，都可以發上一條「破防了」的彈幕來表達。

中國社會科學院新聞與傳播研究所副主任孫萍提到，破防了讓人看到當代年輕人的「強烈共情能力」。她認為，彈幕正在成為一種數字時代的符號標記，展現青年在不同文化背景下的情感流變，「用最簡單的方式，表達了最充沛的情感圖譜」。