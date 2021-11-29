Omicron｜5天席捲9個地區　李蘭娟院士解答如何防範變種病毒

新冠肺炎再現變種病毒，世界衛生組織（WHO）日前將B.1.1.529病毒株命名為「Omicron」（奧密克戎）。《健康時報》報道，從11月24日南非報告發現變種病毒Omicron後，比利時、以色列、英國、德國、意大利、香港等9個國家和地區已報告發現該新型變種病毒。

對於Omicron為何要密切關注，其危害性有多大，現有的疫苗對該變種病毒是否有效等問題，中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟一一解答。



世界衛生組織近期召開會議，討論南非新變種病毒B.1.1.529，並列為「值得關注」。B.1.1.529最初於11月11日在南非鄰國博茨瓦納首次發現。根據現有病毒學分析數據，南非豪登省90%的新冠感染病例可能已感染此變種病毒株，且「可能已經存在於南非的大多數省份」。

南非新冠肺炎疫情：圖為11月28日，新冠病毒變種病毒株Omicron在非洲爆發，數間航空公司在疫情下取消從南非出發的航班，旅客在約翰內斯堡的機場等候航班消息。（Reuters）

李蘭娟指出，從B.1.1.529首次報告到成為南非部分省份的流行的優勢株的時間不足半個月，表明Omicron在人群中的傳播效率較高，因此世界衛生組織將Omicron確定為需要密切關注的病毒株。這意味著，世界衛生組織認為Omicron可能具有更高的傳播力，或者提高重症風險，或者降低目前診斷、疫苗和療法的有效性。

她表示，目前關於變種病毒株Omicron的危害性研究和報導較少，世界衛生組織將Omicron確定為需要密切關注毒株的目的，也是建議各國加強對Omicron的測序、監控、以及流行病學追蹤。

李蘭娟解釋，病毒變異是客觀規律，冠狀病毒的刺突蛋白是介導病毒進入人體細胞的關鍵蛋白，也是疫苗設計的主要靶點分子。病毒為了適應環境和人體，會發生變異甚至進化，有可能增強傳播力和毒力，增加致病性，但變異也可能相反減弱致病性，因此判斷Omicron的危害性還需一段時間觀察評估。

對於內地的疫情防控政策，是否需要就應對Omicron作出改變的問題。李蘭娟表示，通過兩年來的抗疫，內地已成功建立一套行之有效的外防輸入的精準經驗，既不麻痺大意也不必要恐慌，但需繼續加強境外輸入人員的精準管理，特別是對來自疫情嚴重的國家的人員要強化核酸檢測，實現閉環管理。

此外，要加強進口貨物的檢測和管理，同時加強從事進出口如物流、海關和冷鏈工作人群的健康監測力度，確保第一時間阻斷進口「物傳人」的傳播鏈。

她介紹，病毒變異可降低疫苗誘導產生的中和抗體的保護作用，但疫苗的作用應該還存在，目前對Omicron還知之甚少，評估其傳染力，致病力和對疫苗影響仍需要時間。此外，病毒一直都在變異，因此應該持續加強針對新冠疫苗和藥物的研發。