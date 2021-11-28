Omicron襲捲全球較Delta更易傳播　台專家：各國恐再封城癱瘓經濟

世界衛生組織（WHO）宣布，將最近在非洲南部出現的新變種病毒「B.1.1.529」，正式命名為（variant of concern）。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出「Omicron 變種病毒有兩個重點值得觀察」，他也透露，過去Alpha 變種病毒或 Delta 變種病毒出現時，他沒有這麼感到不安，這次 Omicron 變種病毒突變位點之多，讓他有種山雨欲來的顫慄感。



謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，南非出現新 COVID-19 變種病毒：Omicron 變種病毒。因為突變的位點多和增加傳播力相關，所以「目前推測傳播力比 Delta 變種病毒高」。他表示，雖然實際增加傳播率的數字尚未研究出來，但從南非豪登省等地病毒株分析報告發現，Omicron變種病毒快速取代 Delta 變種病毒成為當地主流病毒株，「幾乎可以確定傳播力比 Delta 變種病毒大幅增加」。

謝宗學提出兩個Omicron 變種病毒觀察重點，分別為「重症率有無增加」和「疫苗保護力有無下降」。他解釋，若重症率明顯增加和疫苗保護力明顯下降兩者同時出現，各國恐將重回封鎖邊境和封城生活，宛如去年三月爆發疫情時的慘況。謝宗學透露「Alpha 變種病毒或 Delta 變種病毒出現時，我沒有這麼不安，這次 Omicron 變種病毒突變位點之多，讓我有種山雨欲來的顫慄感。」

謝宗學警告，世界各國過去幾個月以來，因為疫苗施打率攀升相繼解除防疫政策，「Omicron 變種病毒很有可能早已在社區潛伏，若不當機立斷採取嚴格的邊境管控和限制社交距離等防疫措施，很快的2 到 4 週內，新一波的疫情很有可能大規模爆發癱瘓醫療體系，死亡率將可能快速飆升。」他預測，絕大多數的國家在現階段不會採取嚴格的邊境管控和封城手段，因為疫苗施打好不容易逐漸恢復的經濟活動，當權者很難斷然下決定貿然中斷，但就是這樣的遲疑，新疫情很有可能再次襲捲全球，更嚴重癱瘓經濟活動。

最後，謝宗學提醒，台灣目前社區很乾淨沒有病毒，仍然必須持續堅守個人衛生防護，若 Omicron 變種病毒襲捲全球，台灣很難置身事外，經濟股市很難和世界脫鉤，但我們自己的健康卻可以自己掌握，勤洗手、戴口罩是不變的原則，只要能持續堅持，即使未來出現再多變種病毒，我們依然可以安然度過。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】