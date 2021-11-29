海南男殺害父母及妹妹3人後逃亡　用母親手錶當嫖資　22年後落網

22年前，一名時年27歲的海南樂東黎族自治縣男子殺害父母及妹妹後逃亡，直至本年7月遭民警拘捕。

案情顯示，該男子在2001年和2003年分別因收購贓物和搶劫罪在廣東汕頭被判過刑，2014年才出獄。多年來，該男子除了在監獄服刑外，在廣東一直過著流浪漢般的生活。



據中央政法委微信公眾號「長安劍」28日報道，1999年5月23日晚上，時年27歲的阿明（化名）決定從繼父那裡偷一筆錢後離開海南，然而他偷聽到繼父和親生母親罵他「不中用，沒出息」等，一時萌生殺心。

等到繼父和生母熟睡後，阿明拿刀砍死繼父和生母。其後，當時16歲的同母異父妹妹起床到父母的房間查看，受到驚嚇後哭泣呼叫，阿明於是又用電飯煲的電線勒死妹妹。

報道指，阿明拿著繼父的錢、存摺和母親的手錶等財物逃往廣東，過上了長達22年的逃亡生活。期間，阿明還曾在嫖妓後將母親的手錶當作嫖資。

阿明近日遭民警拘捕。（中央政法委微信公眾號「長安劍」）

直到2021年，一名與阿明信息高度吻合的男子進入民警的調查範圍，該男子名為「陳某強」，自稱為廣東人。警方其後在7月拘捕該男子，證實其為阿明。阿明在2001年和2003年分別因收購贓物和搶劫罪在廣東汕頭被判過刑，2014年才出獄。22年來，阿明除了在監獄服刑外，在廣東一直是漂泊無依的狀態，過著流浪漢般的生活。

阿明被捕後供述被自己勒死的妹妹淚流不止，他說：「我不是人，這世界上最後溫暖我的人，也被我殺死了，是我對不起她……」