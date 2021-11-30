解放軍運-20亮相台海　加油效能大增三倍助遠程拒止美軍

11月29日，美海軍一架P-8A反潛巡邏機（AE6832）從日本三澤基地起飛，罕見地自南向北穿越台灣海峽上空空域。這是美軍軍機今年以來首次穿越台灣海峽。



據內地「南海戰略態勢感知」智庫官方微博11月29日通報，P-8「波塞冬」反潛巡邏機是美國波音公司設計生產的新一代海上巡邏機，用於取代老型號P-3C巡邏機。

該機主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，裝備有先進的聲學、光學和雷達傳感器。

同時，解放軍軍機29日再次進入台灣西南空域。整個11月，解放軍軍機已經在台灣附近現身29天，「一天不差」。

新款「運油-20」加油機28日更首次飛近台海。

台國防部長邱國正29日坦言，最近敵情特別嚴峻，幾乎沒停過，大陸的用意就是慢慢消耗。

解放軍「運油-20」（Y-20U）是以「運-20」運輸機為平台改裝的空中加油機，載燃油量約60噸，2019年起試飛。

台灣的「國家政策研究基金會」副研究員揭仲認為，「運-20」的加油效能是現有「轟油-6」的三倍。它的出現代表大陸空軍的戰鬥機能大幅提升在第一島鏈外緣、甚至西太平洋空域的滯空時間與載彈量，能夠替轟炸機、預警機、電偵機等型機提供更長滯空時間，不僅可有效執行對台灣東部的打擊任務，也可執行針對美軍的區域拒止或反介入任務的能力，真正成為「遠征型空軍」。

揭仲指出，在運-20服役前，大陸空軍只有20多架經轟-6改裝而來的轟-6加油機與三架從烏克蘭購入的二手IL-78加油機。但轟-6的最大載油量37噸，空中有效供油量只有18噸，而一架重型戰機最多可攜帶9噸燃油，也就是說，轟-6一個波次為兩架重型戰機加完油就只能返航。而運-20的加油效能是轟-6的三倍。

揭仲說，若運-20逐漸進入大陸空軍服役後，解放軍具實際作戰能力的體系化打擊機群，可能更頻繁的前往台灣防空識別區南方、東南方空域演訓，甚至進一步常態化，使台灣空防壓力大幅增加。

中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑接受台灣中央社訪問時也說，此次很明顯是攻擊機群編隊飛行，根據過往大陸軍機動態，由於戰機受限航程無法伴隨掩護，常只有轟炸機單獨深入台灣東南空域。

他說，如今運-20的空中加油能力可延伸大陸軍機打擊航程，並深入台灣東南方，勢必對台灣造成影響與壓力。