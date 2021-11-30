Omicron傳染力比Delta強37.5%　內地專家：南非月內料增7.2萬病例

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，新冠變異株Omicron的傳染力增強，防控壓力持續加大。綜合媒體11月30日報道，29日晚，南開大學黃森忠團隊透露，通過大數據建模分析發現，奧密克戎的傳染力比新冠變異株德爾塔（Delta）的傳染力增加了37.5%左右。



黃森忠團隊截取了南非從2021年10月18日至11月28日的每日新增的確診數據，在假設奧密克戎和德爾塔的平均潛伏期及傳染期接近的情況下，啟用EpiSIX做了擬合，得出以上結論。

據內媒澎湃新聞報道，黃森忠稱，目前從病例那裏觀察到感染奧密克戎和德爾塔患者的潛伏期和傳染期接近，但因為奧密克戎的流行時間還較短，還需再觀察。

同時黃森忠團隊還對未來一個月南非的疫情發展趨勢進行了預測：至2022年1月1日，南非新增確診規模預計將達到5.1萬至7.2萬。

值得一提的是，目前全球尚無奧密克戎變異株傳染力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系統研究數據。

11月29日晚，國家衛健委官方微信公號發布的關於奧密克戎的解答中也提到，奧密克戎變異株同時具有前4個VOC變異株Alpha（阿爾法）、Beta（貝塔）、Gamma（伽瑪）和Delta（德爾塔）刺突蛋白的重要氨基酸突變位點，包括增強細胞受體親和力和病毒複製能力的突變位點。流行病學和實驗室監測數據顯示南非感染奧密克戎變異株病例數激增以及部分取代Delta變異株，傳染力有待進一步監測研究。