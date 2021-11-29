Omicron會否令疫苗失效？台醫列6大Q&A懶人包　為何比Delta更強？

新冠病毒Omicron變異株「B.1.1.529」來勢洶洶，短短兩週便取代Delta成為非洲南部主流變異株，引起國際關注。對此，前台大感染科醫師林氏璧在其臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」和部落格整理相關資訊及懶人包，用六大QA帶你快速了解Omicron變異株。



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1.Omicron變異株為何讓科學家特別擔心？

此變異株的棘狀蛋白上有32個突變，集先前各種變異株的突變特徵於一身，包括與病毒進入細胞，免疫逃脫或是感染力增加等等有關的突變。

2.Omicron傳播力比Delta更強嗎？

林氏璧指出，如先前的「Delta plus」、「Mu」、「C1.2.」等變異株，都無法對目前主流變異株「Delta」造成太大的威脅，但Omicron新變異株最早在南非及波札那發現，近2週相關病例數在南非東北的豪登省快速攀升，取代原本流行的Delta變異株，預估可能成為下一波南非主流病毒株。

WHO判斷已經符合了高關注變異株（Variants of Concern, VOC）其中一個定義：新冠的流行病學上產生了不利的改變，因此決定將「B.1.1.529」界定為高關注變異株，命名為Omicron。這是第五株VOC，加入了Alpha、Beta、Gamma和Delta變異株的行列──且Omicron是短短14天內就被界定為VOC。

3.Omicron會不會更容易重症？

林氏璧表示，目前南非初步報告以輕症為多，然而這病毒在本月12日才在南非第一次偵測，並以年輕人或二次感染的人居多，因此現在觀測到輕症居多是正常的，可能需數週時間累積更多臨床資訊，才能分析老人或有重症風險因子，及沒有打疫苗者是否會有更高的重症風險。依照先前經驗，不管是Alpha或是Delta，大概都在兩個月後才有比較確認的研究。

4.新冠疫苗對Omicron還有用嗎？單株抗體、口服藥的效力呢？

現有新冠疫苗幾乎都是針對病毒的棘狀蛋白產生抗體，而Omicron變異株的棘狀蛋白上就有32個突變，很令人擔心疫苗能夠產生的中和抗體是否會更低，各疫苗公司已經開啟實驗室研究，初步的結果應該兩週左右會出來。南非國家傳染病研究所（NICD）預估，也許會有一些免疫逃逸，但疫苗應該對於重症和死亡還是可以提供高的防護力的；至於口服藥，林氏璧則推測，因為其作用機轉和疫苗完全不同，不是作用在棘狀蛋白上，因此很可能是不太受影響的，但這也需要後續研究證實。

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5.各國如何因應？國際交流又會就此停止嗎？

目前仍以入境限制為主，英國開第一槍禁航。美國11月29日起限制南非等8國旅客入境，並呼籲民眾盡快施打疫苗追加劑；歐盟建議對非洲南部7國人士實施旅行限制；日本強化對非洲南部9國入境管制，相關人士須在指定場所隔離10天。

6.現有PCR可以偵測Omicron變種株嗎？

林氏璧指出，目前的PCR是可以檢測出此變異株的，沒有漏掉的問題。南非的幾個實驗室反應主要會檢驗的三段基因中，其中的S基因會檢測不到Omicron（稱之為 S gene dropout或 S gene target failure），這可以在完整定序之前較快速的辨識出這大概是Omicron。

面對強勢變異株來襲，台灣準備好了嗎？林氏璧認為先不用太擔心，台灣目前維持阻絕疫情於境外的策略，而民眾外出一樣要戴口罩、勤洗手，盡可能保持社交距離；至於能打疫苗的民眾，林氏璧也呼籲第一針、第二針還沒打的「快點去打」，明年已準備要打加強針了。

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