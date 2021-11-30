內蒙昨增21宗本土確診疑省內擴散　滿洲里居民呻連2年封城逢寒冬

據國家衛健委通報，內地周一（29日）新增39宗確診病例，其中21宗屬本土病例，均在內蒙古。另新增22宗無症狀感染者，均為境外輸入。

這是內蒙古此輪疫情第二日，內蒙古周日（28日）新增20宗本土確診病例，連續兩日合計新增確診個案已達41宗。



值得留意是，疫情也疑似擴散至內蒙古其他地方。新巴爾虎右旗新冠防控工作指揮部亦發布通告，2021年11月29日，該旗在重點人員核酸篩查過程中，發現2例新冠病毒核酸檢測陽性人員。目前，流行病學調查已全面啟動，對其居住小區和工作場所已實行封閉管控。

11月29日，在滿洲里市東山街道辦事處怡園社區府欣小區A區，工作人員運送物資。（新華社）

據此前報道，滿洲里市自上周六（27日）在「應檢盡檢」人員核酸檢測過程中，主動篩查出3宗新冠病毒核酸檢測陽性人員，其中2人為裝卸工人，另外一人為一間公司的木材加工工人。滿洲里市疫情防控指揮部發布公告，從28日上午8時開始，對滿洲里市區內所有居民開展全員核酸檢測。

當地28日新增20宗本土確診個案及1宗無症狀感染者。內蒙古滿洲里市疫情防控工作指揮部29日下午在記者會上指，滿洲里市於11月28日早8時，全面開展首輪大規模核酸檢測工作。29日8時，首輪全員核酸檢測工作全面完成，共採集樣本175554人份，檢測出陽性樣本60份。滿洲里市已於29日早上8時開展第二輪大規模核酸檢測。

會上公布，該市自11月27日起，航班、火車、長途汽車、出租車、城市公交已全面停航停運。各出入城卡口均已實施交通管制，實行24小時值守，各卡口和外圍卡點嚴查嚴控進出城人員和車輛，除醫療保障、物資輸送人員外，其餘人員嚴禁外出，最大限度減少人員流動，形成「內防擴散、外防輸出」兩道屏障，形同「封城」。

11月29日，在滿洲裏市東山街道辦事處怡園社區府欣小區A區核酸採樣點，工作人員為居民做核酸採樣。（新華社）

而滿洲里封城的消息，也引起當地居民的熱議。有居民在微博表示，去年滿洲里是11月21日開始封城，今年則是11月26日，一年一次，又指本身冬天已十分艱辛，買煤需要數道手續還未必買到，如今撞正疫情，實在困擾不堪。

亦有居民直言，雖然封城速度跟相關措施都做得又快又全面，「但明顯在這之前疫情已經擴散得很嚴重了，最後會發展成什麼樣子也不好說」。而封城對生活必需品的供給也帶來影響，「昨天開始所有店鋪都關門了，想買甚麼都買不到。街上一片寂靜，只有警車一趟一趟的巡邏」。