內蒙疫情｜滿洲里增28宗確診「封城」　全市交通停運嚴控人車進出

內地新冠肺炎再有復燃跡象，內蒙古呼倫貝爾市轄下的滿洲里市自27日篩查出3宗陽性個案後，開始市區全員檢測。官方周一（29日）公布，呼倫貝爾市28日新增20宗確診個案。

至周一（29日）下午，滿洲里市疫情指揮部公布，再新增8宗本土確診個案，累計個案達到28宗；首輪全員檢測共計檢出60份陽性樣本；該市自27日起交通已全面停運，並嚴控人車進出，除醫療保障、物資輸送人員外，其餘人員嚴禁外出。



據此前報道，滿洲里市自上周六（27日）在「應檢盡檢」人員核酸檢測過程中，主動篩查出3宗新冠病毒核酸檢測陽性人員，其中2人為裝卸工人，另外一人為一間公司的木材加工工人。滿洲里市疫情防控指揮部發布公告，從28日上午8時開始，對滿洲里市區內所有居民開展全員核酸檢測。

圖為今年10月內蒙古一個住宅區執行消毒工作。（AP）

29日，國家衛健委公布周日（28日）內地新增41宗確診個案，當中21宗屬本土個案（內蒙古呼倫貝爾市20宗，雲南1宗）；另外，新增的22宗無症狀感染者當中，本土個案有4宗（雲南2宗，內蒙古呼倫貝爾市1宗，黑龍江1宗）。

內蒙古滿洲里市疫情防控工作指揮部29日下午在記者會上披露，28日中午12時至29日中午12時，滿洲里市再新增8宗本土確診個案，其中2宗為無症狀感染者轉為確診病例，滿洲里市現有本土確診病個案28宗，均在醫療救治醫院隔離治療。

首輪全員檢測檢出60份陽性樣本

滿洲里市疫情防控工作指揮部指出，自11月28日起，將滿洲里市東山街道調整為高風險地區，將滿洲里市南區街道調整為中風險地區，已將滿城新世界B區、府欣小區A區長洲公司樓，伊利托貨場、鐵路裝卸一車間劃定為封控區，滿洲里市其他區劃定為管控區。

記者會上指，滿洲里市於11月28日早8時，全面開展首輪大規模核酸檢測工作。29日8時，首輪全員核酸檢測工作全面完成，共採集樣本175554人份，檢測出陽性樣本60份。滿洲里市已於29日早上8時開展第二輪大規模核酸檢測。

全市停航停運 嚴控人車進出

內蒙滿洲里市疫情防控工作指揮部並在會上公布，該市自11月27日起，航班、火車、長途汽車、出租車、城市公交已全面停航停運。各出入城卡口均已實施交通管制，實行24小時值守，各卡口和外圍卡點嚴查嚴控進出城人員和車輛，除醫療保障、物資輸送人員外，其餘人員嚴禁外出，最大限度減少人員流動，形成「內防擴散、外防輸出」兩道屏障。