零食以安全套為造型引青少年購買　官媒：形成雙重傷害應加強管制

「惡搞零食」近年來風靡兩岸三地，它們大多是以成人用品為造型的糖果、糕點等，並以此噱頭吸引了大量青少年的購買。

據《北京青年報》報道，深圳有家長近日就在14歲兒子的床頭，發現一盒疑似「安全套」的糖果，該家長就擔心青少年在接觸到這類「惡搞零食」時會受到不良影響。



「惡搞零食」多以安全套等兩性用品作為造型。（網上圖片）

「惡搞零食」的風潮近年來在網絡興起，並逐漸成為「網紅」產品。在某內地網購平台中就有數十間零食店舖，都將該類零食放在貨架C位（中心位置）進行銷售，售價在幾元人民幣至十幾元人民幣不等。而為了博取青少年的眼球，該類零食大多數以安全套、衛生巾等作為造型；還有的零食被命名為「老婆乖乖丸」、「老公溫順顆粒」等。

值得注意的是，「惡搞零食」的包裝上往往缺少生產廠家等信息，食品安全令人擔憂。有商家表示，商品是店舖購買原料後通過模具自行製作生產，「因為『惡搞零食』更有市場，可以保證吃起來沒有問題。」

不可否認的是，「惡搞零食」的出現確實吸引了大量青少年的眼球。但青少年群體世界觀、人生觀及價值觀並不成熟，亦缺乏一定判斷能力。有家長就擔憂孩子接觸到這類「惡搞零食」後，會對「性」這一話題有過早的接觸，令本屬於嚴肅的性教育變得娛樂化。

事實上，生產及售賣這類「惡搞零食」違反了相關法律，其中《食品安全法》規定，「食品和食品添加劑的標簽、說明書不得含有虛假內容，不得涉及疾病預防、治療功能。」；《廣告法》規定「廣告應當真實、合法，以健康的表現形式表達廣告內容，符合社會主義精神文明建設和弘揚中華民族優秀傳統文化的要求。」、「廣告不得含有虛假或者引人誤解的內容，不得欺騙、誤導消費者。廣告主應當對廣告內容的真實性負責。」、「產品不得妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚；不得含有淫穢、色情、賭博、迷信、恐怖、暴力的內容。」

據了解，內地多地市場監管部門今年以來對「惡搞零食」進行整治行動。江蘇蘇州市監部門對兩間店舖進行檢查時發現，有29種、503件「網紅」零食存在問題，大部分是「惡搞零食」，執法人員對上述全部產品採取強制扣押措施，並對上述兩家店鋪進行立案調查。

此外，針對「惡搞零食」的出現，多間內地官媒發生批評。《中國婦女報》表示，「惡搞零食」既給未成年人的心理帶來不良影響，還可能傷害未成年人的身體。「孩子的錢最好賺」，不少商家深諳此理。針對坑害未成年人的「消費陷阱」，要加大懲治力度，保護好未成年人的合法權益，築牢未成年人的保護屏障。

《南方日報》認為，零食是很多孩子彰顯童年快樂和幸福的標配，不法商家不惜以低俗、骯臟和齷齪的包裝誘導孩子們的好奇心。此類毫無底線的「惡搞」，有悖相關法律的規定，更讓孩子們天真無邪的心靈受到污染，危害不容小覷。