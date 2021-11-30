雲南婦疑被丈夫潑汽油燒死　兒子：母親被父親強姦後兩人才在一起

今年三月，雲南一對夫妻在一場火災中受傷，其後妻子傷重不治。妻子在死前錄製影片指認，當晚雙方發生爭執，丈夫用汽油潑了一屋，她去爭奪時也被潑了一身，然後丈夫點著了火。

內媒《正觀新聞》29日報道指，當地警方於10月立案，目前涉案男子已被拘留。



綜合《正觀新聞》及《北京青年報》等報道，火災中受傷的是雲南宣威市男子陳繼衛和其妻子禹秀英。在本年3月14日深夜，兩人的家突然起火，兩人逃出來時都傷得不輕。入院時，夫妻二人的面部、頸部、四肢、軀幹都是二度燒傷，體表燒傷面積約55%，禹秀英還出現了急性左心衰竭。

經過一段時間的治療之後，陳繼衛出院，而禹秀英則因為傷情過於嚴重，於7月28日去世。起初禹秀英向20歲的兒子陳昌雨透露，事發時正在為家裡的電單車加汽油，丈夫在一旁抽煙時「不小心點著了」。

後來陳昌雨的小姨透露，實情是陳繼衛倒汽油放火，陳昌雨得悉後立即報警。禹秀英在死前錄製影片時指認，當晚她與丈夫發生爭執，半夜時丈夫從屋外拎了一桶汽油進來，「滿屋子撒，我去搶，身上也被撒上了汽油」，然而丈夫突然點火，她的臉上就燒起來，接著屋裡也燒了起來。

陳昌雨表示，他在3月份報警，屍檢結果至10月16日出來，同月警方立案。他因為擔心警方不立案再加上屍檢結果沒有出來，屍體一直停放在殯儀館，10月份才火化，屍體停放殯儀館的費用和母親的住院費都是他承擔的，為此他已經欠了十幾萬。

陳昌雨：父親婚前曾強姦母親

陳昌雨又透露，父母在未結婚前，有一次母親在趕集時碰到父親，父親叫來幾個朋友把母親帶回家，父親然後強行與母親發生性關係，他形容「因為那時候的女人比較封建，愛惜自己的名聲，沒辦法只能和他在一起了」。

陳昌雨稱，父親曾坐牢兩次，又曾多次對兩母子辱駡和毆打，「只要他一不開心，一不高興就拿我和我媽撒氣」。為了逃避父親，他在15歲輟學，開始外出打工的生活。陳昌雨又稱，父親曾經外遇，父母因此鬧過離婚，但最終因法院調解而撤訴。