台灣原住民女星曬大陸身份證引兩岸關注　稱「祖國是強大的依靠」

台灣泰雅族歌手千百惠，上世紀80年代憑藉《走過咖啡屋》等歌曲走紅。近日，千百惠在個人社交媒體中發布短片，表示自己20多年前就已獲得大陸身份證，並稱「祖國是我強大的依靠」。



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上周六（27日），千百惠在個人抖音賬號中發布短片，並寫到「不管身在哪裡，祖國都是我強大的依靠，為此我倍感自豪！」並特意標註《人民日報》、《央視新聞》兩間官媒的抖音官方賬號。

短片中，千百惠身著黑白格相間的套裝，她在開頭表示，「我就是來自中國台灣高山族的千百惠」，並曬出自己的大陸身份證，表示自己20多年前就獲得大陸身份證，「以後可不許欺負我嘍」。

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事件引起兩岸媒體及網民關注，有大陸網民表示：

「愛了愛了，中國台灣人」。



「生在華夏來世還做中國人」。



「很多名人擠破腦門往外改的時候...千百惠姐姐已悄然拿到『國內身份ID戶口』20多年咯，實際行動愛國藝人！」



而對此，台灣民進黨立委王定宇在Facebook發文表示，「台灣是自由民主的國家，會尊重每個人移民選擇的自由，不會欺負千百惠，『最多是被人不屑為伍而已。』」

王定宇還提及，「根據法律，在中國設有戶籍或領用中國護照、身份證者，將喪失台灣人民身份及其在台灣的選舉、罷免、創制、複決、擔任軍、公職及其他以在台灣設有戶籍所衍生相關權利，包括使用健保就變成外國人囉！」

據了解，千百惠1963年出生於台灣新竹，本名鐘蘭蕊。1991年千百惠前往北京發展，次年與大陸作曲家高大林結婚，並自那時起獲得大陸身份證。