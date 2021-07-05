中共建黨百年｜張韶涵出席慶典　台網民不忍苛責：反而要向她道歉

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-07-05 20:07

台灣藝人張韶涵和港星成龍，近期登上鳥巢參演中共百年黨慶節目，她身穿黃色上衣、頭綁雙麻花辮演出當年抗日情形的《怒吼吧黃河》，引發關注。 往常其他台灣明星在大陸出席政治性活動，通常會在台灣網絡引發批評。不過，張韶涵此次登上中共黨慶舞台，不只沒有遭到太多罵聲，反而有大批台灣網民表示，「台灣人都欠她一個道歉」。

據TVBS報道，張韶涵昔日在台灣紅極一時，偶像劇《MVP情人》、《海豚灣戀人》等都有她擔任女主角的身影，而歌聲嘹亮的她，曾創作膾炙人口的歌曲《遺失的美好》、《隱形的翅膀》等，不過後來選擇前往中國大陸發展。

張韶涵偕成龍演唱《怒吼吧黄河》。（微博）

據悉，張韶涵十二歲時便和家人移民加拿大，於1999年在加拿大參加台灣的《中廣流行之星》歌唱比賽並奪得冠軍，之後返台發展，曾分別兩度入圍金曲獎最佳國語女歌手及金鐘獎最佳戲劇節目女主角。

報道指，張韶涵經紀公司當年安排其與范瑋琪包裝成姐妹形象，兩人此後卻關係破裂，而張韶涵的媽媽還在她專輯宣傳期間，誣指她棄養和吸毒，更說她「下降頭」（使用巫術來害人），令張韶涵形象一落千丈。當時的張韶涵不論怎麼澄清，都沒人願意相信，最終只能黯然離開傷心地，遠赴大陸發展。

對於張韶涵這次出席中共建黨百年慶典，台灣網絡雖然也有一些批評聲音，但多數網民紛紛表示同情，稱「的確是被迫啊，當初是台灣人把她逼走的」、「重點是到大陸發展，居然發展到變唱將級歌后」、「她真的超有毅力」、「台灣家人朋友傷她太深，可原諒她行為」、「靠實力翻紅…當時她一狗票親友背刺她，能爬起來很猛」。