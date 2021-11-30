內地逾11億人全程接種疫苗　國家衛健委稱Omicron增外防輸入壓力

新冠病毒Omicron變異毒株來勢洶洶，其傳染力更是較Delta增加了37.5%左右。國家衛健委周二（30日）對此表示，內地外防輸入壓力持續加大。



內蒙古滿洲里疫情出現小範圍的家庭、居民小區和學校聚集性個案。（中新社）

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，Omicron變異毒株在部分國家和地區擴散，內地外防輸入壓力持續加大。而堅持「外防輸入、內防反彈」的防控策略毫不動搖，最大限度減少疫情對經濟社會的影響。

截至周一（29日），全國累計報告接種新冠疫苗249981.3萬劑次，完成全程接種的人數超過11億，達到111050.6萬人。米鋒指，要加快老年人和3—17歲人群疫苗接種，推進重點人群加強免疫工作。

此外，內地上一波疫情漸趨緩和後有反彈跡象，內蒙古邊境城市滿洲里（隸屬呼倫貝爾市）再現多宗本土個案。國家衛健委疾控局崔鋼表示，截至29日24時，本次疫情累計報告感染者42宗，波及2省3市，包括內蒙古呼倫貝爾市39宗、內蒙古通遼市2宗、黑龍江齊齊哈爾市1宗。

崔鋼進一步稱，經過病毒基因組測序結果顯示，本次疫情與既往本土疫情均無關聯，是一宗新的境外輸入源頭引發的疫情。目前疫情在滿洲里市已出現小範圍的家庭、居民小區和學校聚集性個案，當地疫情的社區傳播風險較高，流出的風險人員排查工作正在進行中。