Omicron｜刺突蛋白大量突變　內地專家指或影響中和抗體藥物效果

新冠病毒其中一種變種病毒「Omicron」（奧密克戎）受到密切關注，國務院聯防聯控機制周二（30日）下午在北京召開新聞發布會，中國醫學科學院病原生物學研究所研究員錢朝暉在發布會上直言，Omicron的一些突變，可能會對相當一部分中和抗體藥物的治療效果帶來影響，但具體到某個抗體的影響程度，還需要通過實驗進行驗證。



據介紹，現有新冠肺炎的抗病毒治療藥物，主要包括有中和抗體藥物和小分子藥物。錢朝暉解釋，中和抗體藥物主要是通過阻斷刺突蛋白跟其受體ACE2的結合，或者阻斷刺突蛋白的構象變化來抑制病毒的入侵。然而，Omicron在病毒的刺突蛋白上存在大量突變。

至於對小分子藥物的影響，現有小分子藥物的主要靶標是病毒複製酶和蛋白酶，相關藥物結合靶標蛋白的關鍵位點在Omicron上並沒有發生突變。錢朝暉認為，Omicron對小分子藥物的影響可能不大，但考慮到病毒複製酶和蛋白酶仍然存在突變，藥物是否受到影響，仍需要進一步研究和確認。