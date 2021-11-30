Omicron︱莫德納CEO：新變種病毒傳播力高　所有疫苗很可能效力降

新冠肺炎（COVID-19）的新變種病毒Omicron（奧密克戎）來勢洶洶，莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）11月29日接受美媒採訪時表示，相信新變種病毒有高度傳染力，所有新冠疫苗的效力都很有可能下降。



美媒消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月29日報道，邦塞爾在訪問中表示，新變種病毒Omicron的傳染力似乎比另一變種Delta更高，他估計任何在過去7至10天內曾接收來自非洲南部國家旅客的地方，現在都可能已存在Omicron個案。

對於新變種病毒，他又表示所有新冠疫苗的效力都很有可能下降。他補充稱，科學界仍需至少數星期時間，才能更好地應對關於疫苗效力的問題，也至少需要2至6星期時間，才能知道Omicron是否比Delta毒性更高。

莫德納正在研發應對新變種病毒的疫苗加強劑，邦塞爾指出，公司將在數周內知道未來會選用哪種策略，即是使用更高劑量的現有疫苗、使用加強劑或要用新疫苗來對付新變種病毒。

輝瑞藥廠行政總裁布拉（Albert Bourla）同日也有接受CNBC訪問，他表示現在有很多未知數，但強調「我們數個月來已一直為類似事情做準備。」他認為結果可能是現行疫苗的保護力會較少。