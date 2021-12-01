規定大陸門店不得退貨　Canada Goose：遵守中國法律保消費者權益

加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」）近期屢遭爭議。周二（11月30日），話題「加拿大鵝規定中國大陸門店不得退貨」登上微博熱搜，引發熱議。官媒《央廣網》還發表評論文章指，若「加拿大鵝」迷失在自我遐想之中不思進取，那麽剩下的只能是「一地鵝毛」。事件經發酵後，Canada Goose回應指，將嚴格遵守中國法律法規執行退換貨政策，全力保護消費者權益。



話題「加拿大鵝規定中國大陸門店不得退貨」登上微博熱搜，引發熱議。（新京報）

據《新京報》消息，來自上海的賈女士日前在上海國金中心商場的Canada Goose門店，消費11400元（人民幣，下同）購買了一件羽絨服。惟回到家後，賈女士發現該羽絨服商標處竟繡多了一根弧線，欲進行退貨時卻遭到拒絕。

賈女士表示，在其付款購買這件羽絨服之前，店員並未提前告知貨品不可退貨退款，在完成付款後店員遞了一張《更換條款》並要求賈女士簽字。據悉，《更換條款》規定「除非相關法律另有規定，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨。」

對於Canada Goose不可退貨退款一事，北京三里屯門店及重慶IFS快閃店均有員工回應指，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨，是中國區通用的條款，正常實體店鋪出售貨品不能退，因為顧客是看到實物購買的。

事件引發廣泛關注，話題「加拿大鵝規定中國大陸門店不得退貨」登上微博熱搜，網民評論：

「讓這個品牌滾出中國」。



「這也太霸王了吧」。



「居然敢到中國本土耍強盜」。



「商標都能繡錯，是不是瑕疵品啊」。



「咱們中國那麽多品牌，波司登雪中飛各個物美價廉不夠你買嗎？非得買個外國貨裝相」。



對於今次事件，官媒《央廣網》發表評論文章指，羽絨服出現質量問題，品牌方首先要做的是積極同消費者溝通，拿出解決問題的誠意和方案，如此才能重新贏回消費者的信賴。「加拿大鵝」卻先入為主，用地域來區別對待消費者，這樣的「雙標」，是滿滿的「傲嬌」，必定不被中國法律所容。消費者權益的保護，也絕不是某個廠家一紙條款就能有「豁免權」的。

文章又強調，服裝品牌從來沒有永恒的王者，質量和服務的上乘才能坐擁王座。現在，中國國產品牌羽絨服早就用質量和設計「揚帆出海」，如果「加拿大鵝」還迷失在自我遐想之中不思進取，那麽剩下的只能是「一地鵝毛」。

周三（1日），Canada Goose在官方微博對事件解釋到，Canada Goose嚴格遵守中國法律法規執行退換貨政策，全力保護消費者權益。Canada Goose中國大陸地區專門店《更換條款》中第一條的含義為:在符合相關法律規定的情況下，所有中國大陸地區專門店售賣的產品可以退貨退款。第七條進一步明確表示，更換條款「不影響顧客依據相關法律享有的權利。」

Canada Goose又指，質量對Canada Goose和顧客都至關重要。專門店售出的每一件產品在交付前均由受過專業訓練的銷售人員進行質量檢查，並需由顧客現場確認。產品在交付後，若出現質量問題，符合加拿大鵝保修政策的，更可以享有終身材料和工藝保修服務。

事實上，Canada Goose近期屢次行走在「風口浪尖」，早前曾因涉虛假宣傳被上海黃浦區市場監督管理局行政處罰，除了要停止發布違法廣告外，還要罰款45萬元人民幣。