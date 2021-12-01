Canada Goose規定大陸門店不得退貨　官媒：必不被中國法律所容

加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」）近期屢遭爭議。周二（11月30日），話題「加拿大鵝規定中國大陸門店不得退貨」登上微博熱搜，引發熱議。官媒《央廣網》還發表評論文章指，若「加拿大鵝」迷失在自我遐想之中不思進取，那麽剩下的只能是「一地鵝毛」。



話題「加拿大鵝規定中國大陸門店不得退貨」登上微博熱搜，引發熱議。（新京報）

據《新京報》消息，來自上海的賈女士日前在上海國金中心商場的Canada Goose門店，消費11400元（人民幣，下同）購買了一件羽絨服。惟回到家後，賈女士發現該羽絨服商標處竟繡多了一根弧線，欲進行退貨時卻遭到拒絕。

賈女士表示，在其付款購買這件羽絨服之前，店員並未提前告知貨品不可退貨退款，在完成付款後店員遞了一張《更換條款》並要求賈女士簽字。據悉，《更換條款》規定「除非相關法律另有規定，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨。」

對於Canada Goose不可退貨退款一事，北京三里屯門店及重慶IFS快閃店均有員工回應指，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨，是中國區通用的條款，正常實體店鋪出售貨品不能退，因為顧客是看到實物購買的。

事件引發廣泛關注，話題「加拿大鵝規定中國大陸門店不得退貨」登上微博熱搜，網民評論：

「讓這個品牌滾出中國」。



「這也太霸王了吧」。



「居然敢到中國本土耍強盜」。



「商標都能繡錯，是不是瑕疵品啊」。



「咱們中國那麽多品牌，波司登雪中飛各個物美價廉不夠你買嗎？非得買個外國貨裝相」。



事實上，Canada Goose近期屢次行走在「風口浪尖」，早前曾因涉虛假宣傳被上海黃浦區市場監督管理局行政處罰，除了要停止發布違法廣告外，還要罰款45萬元人民幣。

對於今次事件，官媒《央廣網》發表評論文章指，羽絨服出現質量問題，品牌方首先要做的是積極同消費者溝通，拿出解決問題的誠意和方案，如此才能重新贏回消費者的信賴。「加拿大鵝」卻先入為主，用地域來區別對待消費者，這樣的「雙標」，是滿滿的「傲嬌」，必定不被中國法律所容。消費者權益的保護，也絕不是某個廠家一紙條款就能有「豁免權」的。

文章又強調，服裝品牌從來沒有永恒的王者，質量和服務的上乘才能坐擁王座。現在，中國國產品牌羽絨服早就用質量和設計「揚帆出海」，如果「加拿大鵝」還迷失在自我遐想之中不思進取，那麽剩下的只能是「一地鵝毛」。