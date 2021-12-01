沉迷網遊詐騙老師家長逾5000萬元　小學校長畏罪自殺警立案偵查

長期擔任天立教育旗下合江天立學校小學段校長一職的童敏，於2017至2020年憑藉校長身份，對外宣稱可入股天立幼兒園、天立培訓學校或天立後勤配送公司，以高額回報為誘餌，涉嫌詐騙學生家長、親朋好友等人5000餘萬元（人民幣，下同），疑用於網絡遊戲充值。

去年下半年，除個別帳款外，童敏陸續將教師的借款還清，但仍有人未獲還款。今年6月初，童敏畏罪自殺身亡。11月29日，天立教育發佈公告稱，公司即日停牌，將延遲公布業績。



「投資」版圖逐漸擴大

《證券時報·e公司》報道，在童敏編造的投資項目中，瀘州天立春雨幼兒園被反覆利用。早於2017年，童敏就以投資天立合作項目為由與投資者王必珍（化名）簽訂協議，並承諾每年底按利潤分紅。在高額分紅利誘下，以及童敏先後多次以項目投資、借款周轉為由，王必珍前前後後投資過千萬元。

童敏以「瀘州天立春雨幼兒園」為名找人投資，聲稱在幼兒園由神州天立教育集團修建後，將交由童敏統一經營管理。實際上，幼兒園為神州天立全資所有，學校高管沒有股權。（證券時報）

童敏的投資版圖最先是從親友圈布局，並逐漸滲透到朋友的朋友、學生家長、專車司機等。有受害家長透露，童敏曾將籌建春雨路天立學校的項目，介紹予合江天立學校學生家長何安康（化名），2019年11月23日至2020年5月24日期間，何安康累計向童敏轉帳110萬元。

今年3月，童敏以天立集團股權有空缺額度為由，通過手機銀行和微信轉帳方式收取何安康6萬元。當月，童敏又稱她已從合江天立學校調回瀘州總部負責後勤工作，組建配送公司承辦幾個天立學校食堂，尋求家長入股。

今年3月22日至4月25日期間，她以天立原始股權投資、學校食堂入股、食材招標保證金等名目，獲何安康轉帳126萬元。此外，童敏長期租用伍書林（化名）的專車往返於瀘州市區和合江縣，後者也轉帳60萬元用於投資童敏的培訓及後勤項目。

東窗事發

今年5月底，有投資者欲催促童敏兌現項目分紅或退款，發現後者的手機關機，而其他投資者亦未能聯繫上童敏，才意識到上當受騙並報警。6月7日，瀘州市公安局江陽區分局對童敏涉嫌合同詐騙立案偵查，該局認為有犯罪事實發生。

天立教育瀘州學區總校長陳光明曾向受害人承認，童敏利用天立股份、建幼兒園股份等虛假名目，向學校教師借貸，金額約300萬至400萬元。去年3月，天立教育第一次發現童敏向學校教師借款的行為，因怕教師未能取回借出的款項，當時未有立即辭退童敏。直至還清教師借款後，童敏還沒收手，於是在去年12月將其辭退。

校方去年12月辭退童敏

針對相關問題，神州天立指出，童敏在2017年9月至2020年11月任職合江縣天立學校小學段校長期間，編造在神州天立有大額股權、投資項目等，向學校核心同事借款，嚴重違法組織紀律。經神州天立查實且督促童敏退還所有同事借款後，2020年12月，該公司撤銷童敏小學校長職務並解除勞動合同。

神州天立表示 ，童敏通過虛構身份、虛構單位、虛構事實等不法行為，神州天立及所屬學校均不知情；童敏個人的違法犯罪行為，與神州天立及所屬學校沒有任何法律和事實關係；童敏目前已畏罪自殺身亡，瀘州市公安局江陽區分局已就其涉嫌詐騙一事立案偵查。關於該事件的一切處理結果，以瀘州市公安局江陽區分局的結論為準。

沉迷遊戲世界

童敏以虛假項目詐騙，但她並未將資金過度用於物質的享樂之上，而是投入虛擬的遊戲世界之中。報道指，自2014年以來，童敏7年間陸續向網易遊戲平台充值逾3000萬元，幾乎都是用於遊玩網易旗下武俠遊戲《大唐無雙》。

有遊戲充值商透露，他和童敏最早是2014年在遊戲中認識，並從2016年開始幫童敏充值遊戲帳戶，累計為她充值總金額達1500餘萬元，而對方尚欠他約60萬元的充值款。他坦言，自己不了解童敏在現實生活中的狀況，但在遊戲世界中，童敏「就像是神一樣存在」。

前述充值商稱，童敏出手闊綽，《大唐無雙》中大名鼎鼎的「桃若戰隊」是她一手建立，常年出錢雇有4至5名代練打手，平時小紅包，就連團隊比賽百萬元獎勵也全都分給戰隊成員。有資深玩家稱，「桃若戰隊」在遊戲中很出名、很有錢、非常張狂，其代練戰隊人均一年獲利保守估計也有幾十萬元。由於遊戲沒有充值上限，也為「桃若戰隊」的成名提供助力，童敏對這款遊戲已經不能用上癮來形容，更像是魔怔，不計成本、不計後果。

該玩家續稱，「桃若戰隊」在遊戲中投入巨資，曾試過單日遊戲的花銷就達到百萬元級別。期初，玩家們並不清楚其真實身份和資金來歷，桃若遊戲中常將自身包裝為天立集團老闆千金。但此後因與他人在遊戲論壇掀起罵戰，對方通過銀行轉帳單截屏查到該遊戲帳戶主人真實身份為「童敏」。