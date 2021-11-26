四川「最美通緝犯」出獄後開奶茶店　參與反詐宣傳重回公眾視野

來自四川綿陽的女子卿晨璟靚，2018年時因涉嫌「酒托」詐騙被通緝，惟一張相貌清秀的通緝令照片讓時年不滿20歲的她獲得「最美通緝犯」等稱號，意外走紅。
她後來落網獲刑，刑滿釋放開了一家奶茶店展開新生。近日，她因參與拍攝反詐宣傳片，再次走進了公眾的視野。
所謂酒托，是指酒吧等高消費場所安排女子上網與人聊天，以交朋友等理由誘騙他人至酒吧消費高價酒水，酒托女事成後再收取提成。原本做美甲師的卿晨璟靚便是在2017年開始經朋友勸說下當上酒托，直至前年11月有受害人報警，被警方通緝。
不過由於相貌清秀，瓜子口臉配上水汪汪的大眼睛，通緝令一出隨即令她走紅網絡，加上名字因素，當時還有網民評論道「卿本佳人，奈何做賊」。
擔驚受怕了一星期後，卿晨璟靚投案自首，後被判處有期徒刑一年兩個月，直到去年11月刑滿釋放。
當年受審前，她接受《新京報》訪問，對於自己所作所為表示十分愧疚，還稱未來希望當一名網紅，「還要看大家肯不肯給我一個改過自新的機會」。而正式出獄後，她開了一家奶茶店，以此展開新生活。
卿晨璟靚透露，出獄後仍有人試圖找她參與詐騙，為杜絕詐騙團夥繼續禍害他人，她主動找到警方參與拍攝反詐宣傳片，「請大家以我為鑑，樹立正確的價值觀」。
有網民認為，此舉可以增強反詐宣傳效果，但也有人指出官方不應傳導「顏值即正義」的錯誤價值觀。對此，綿陽市公安局回應稱，這次反詐宣傳是當地分局制定的策劃，並沒有向市局報備。由於考慮到影片女主角此前身份，可能會引起輿論，暫時沒有下一步宣傳動作。
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