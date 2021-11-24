江蘇詐騙犯不忍受害者賣樓投資　自揭殺豬盤騙局二審獲輕判

內地近年興起殺豬盤騙局，不法分子透過交友App、社交平台等結識異性後再實施詐騙。然而，江蘇南京有詐騙犯良心發現，主動向受害人坦白詐騙行為，提醒對方申請退款和報警。

11月22日，江蘇南京市中級人民法院二審宣判，丁某由一審判囚3年9個月，改判為2年半，緩刑3年，並罰款2萬元（人民幣，下同）。



2019年8月，95年出生的女子丁某在朋友的介紹下，入職一間聲稱從事貿易的公司工作，但工作一個多月後察覺有異樣。被告代理律師表示，丁某發現要通過話術跟別人溝通時才知有問題，她需要扮演男性與女網友溝通、聊天，並要在微信朋友圈中上載生活較為富裕的照片，當與女網友建立熟悉關係後，就會通過談戀愛或投資的方式實施詐騙。

丁某在騙得20多萬元後，得知受害人要賣樓籌款60多萬繼續投資，由於擔心事件會影響更多人，於是在微信上主動向對方坦白詐騙行為，並提醒受害人申請退款和報警，之後丁某也離開犯罪集團。

法官表示，丁某的預警行為依法尚不能構成刑法意義上的犯罪中止、自首、立功、退贓等法定量刑情節，但在詐騙集團的破獲及被害人的經濟挽損方面起到積極作用，遂作出以上判決。（紫牛新聞）

警方接報後，將丁某等9人全部拘捕歸案。經審理，法院一審分別對9名被告人判囚1年1個月至10年半不等，其中丁某被判囚3年9個月，後者不服上訴。本月22日，法院二審改判囚2年半，緩刑3年，並罰款2萬元。

法官表示，丁某的預警行為依法尚不能構成刑法意義上的犯罪中止、自首、立功、退贓等法定量刑情節，但客觀上在詐騙集團的破獲及被害人的經濟挽損方面起到積極作用，遂作出以上判決。