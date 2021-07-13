板藍根大王徐鏡人病逝享年77歲　身家480億為泰州首富

有板藍根大王之稱，揚子江藥業集團董事長徐鏡人，昨日（12日）因突然疾病，搶救無效逝世，享年77歲。《華夏時報》報道，徐鏡人疑在新疆伊犁出差途中因心梗離世，但消息未經證實。



公開資料顯示，徐鏡人生於1944年；1971年在鎮儀錶廠帶領數名工人試製百爾定、百乃定兩種針劑，成立鎮工農製藥廠，2年後工農製藥廠從儀錶廠分離出來，成為口岸鎮製藥廠。1985年，揚州市揚子江製藥廠掛牌成立。

1988年，上海爆發甲型肝炎，當時治療主要依靠板藍根幹糖漿。當時，揚子江製藥廠負責生產400萬包藥物支援，且未漲價，此舉措令揚子江藥廠名聲大噪，徐鏡人從此被稱為「板藍根大王」。同年，揚子江製藥廠率先在江蘇醫藥行業產值突破億元大關。

揚子江藥業集團發布訃告。（揚子江藥業集團）

1993年，揚子江製藥廠正式更名為江蘇揚子江藥業集團，翌年集團年產值突破3億元（人民幣，下同），並慢慢躋身全國醫藥行業前五強。即使未踏入資本市場，但揚子江藥業集團在2014至2019年，連續6年位列中國醫藥工業企業百強榜的榜首。2020年，徐鏡人以480億身家名列2020胡潤全球富豪榜第311位。

徐鏡人持有揚子江藥業集團51%的股權，是集團的大股東及實控人，兒子則在集團內擔任副董事長職務。在公司的經營理念方面，徐鏡人有「三不原則」，不搞兼併聯合、不盲目上市、不搞自己不熟悉的產業。由於集團一直未上市，公司真正的財務狀況並未對外界披露，更從中衍生出內部管理問題。

據報，股權分置改革後，大量員工持有集團股份，但從公開消息顯示，集團至今僅有兩次分紅，而徐鏡人拒絕集團上市的決定也讓大批員工的持股無法變現，導致不少老員工選擇離開。徐鏡人要求，若持股員工離開必須把手中股份讓徐鏡人回購，回購價格則是揚子江淨資產的0.5倍。此前，曾有12名員工因不服回購規定作出控告，但一審二審接連敗訴。

除此之外，作為國內藥物銷售排名前列的藥企，揚子江藥業亦曾因涉嫌壟斷而遭到巨額處罰。今年4月，國家市場監管總局發布消息稱，以揚子江藥業在2018年銷售額254.67億元3%的罰款，共7.64億元。