山西前首富李兆會敗光百億家產走佬　上海法院懸賞2100萬追債

日前，上海市第一中級人民法院公開發布一則執行懸賞公告，公告懸賞的被執行人是山西前首富李兆會，舉報人最高可獲2,100萬元（人民幣．下同）賞金。



上海公告懸賞被執行人山西前首富李兆會，舉報人最高可獲2,100萬元人民幣賞金。（視覺中國）

上海一中法院微信公眾號9月15日發布消息稱，美錦能源集團有限公司與上海海博鑫惠國際貿易有限公司、李兆會追償權糾紛一案，上海海博鑫惠國際貿易有限公司應支付美錦能源集團有限公司2.1億元和利息，李兆會對上述付款義務中未清償部分承擔四分之一的連帶清償責任。

因被執行人至今未履行生效法律文書確定的義務，為切實維護權利人的合法權益，根據申請執行人美錦能源集團有限公司的申請，依照相關法律規定，現向社會公開發布執行懸賞公告。通報稱，本次執行懸賞期限為一年，從今年9月10日起至明年9月9日為止。

執行線索條件和獎金如下：

1.舉報人提供李兆會下落並成功找到李兆會，美錦能源集團有限公司承諾獎勵舉報人10萬元人民幣，獎勵金額在找到李兆會之日起三個工作日向舉報人支付。



2.舉報人提供真實有效且法院尚未掌握的被執行人名下財產線索，一旦查明屬實、具備執行條件並實際執行到位，美錦能源集團有限公司承諾按實際執行到位金額的10%予以獎賞。



根據法院公布的被執行人訊息可以確定，李兆會為生於1981年的山西前首富、海鑫集團董事長。海鑫集團曾是山西最大民營企業，是僅次於太鋼集團的山西第二大鋼鐵企業。

李兆會與車曉婚禮曾轟動一時。（視覺中國）

2008年，李兆會以125億元身家成為山西首富，2012年以120億元的財富位列少壯派富豪榜第3名。作為山西省規模最大的民營企業，在李兆會的父親李海倉執掌海鑫集團時期，集團資產總額達40.36億元，成為地方支柱企業。但是在2003年的農曆新年之前，李海倉在辦公室突遭槍殺。在爺爺的主持下，年僅22歲的李兆會成為海鑫集團的董事長，山西最年輕的首富成為這個年輕人的新頭銜。

更為公眾熟知的是李兆會與明星車曉2010年花費不菲的婚禮，婚車達到數百輛，但二人的婚姻只維持了一年多。

報道稱，由於受鋼鐵行業產能過剩、市場不景氣、金融部門抽貸以及內部管理等因素影響，海鑫集團從2013年年底開始資金緊張，並於2014年3月份被迫全面停產。隨着海鑫集團的倒塌，李兆會妹妹李兆霞旗下的海博鑫惠也未能免於悲劇命運。

自2014年開始，海博鑫惠的債務出現大量糾紛。隨着海鑫集團及相關企業的集體性破產，李兆會陷入困境。曾經身家百億的他，名下已無財產可供執行。為躲債，李兆會與李兆霞兄妹二人的身影消失，至今去向未知。