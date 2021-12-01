內地將野豬納「林長制」考核範圍　廣東等多地已成立逾百支狩獵隊

野豬泛濫成災在中港兩地持續受關注，其中在內地，國家林業和草原局近日召開防控野豬危害工作經驗總結交流電視電話會，指導各地進一步強化野豬危害防控，特別是加快推進以種群調控等措施防控野豬危害。

此外，會上更透露，國家林草局已將野豬等野生動物危害防控，納入「林長制」考核範圍，亦會將納入「平安中國」考核範圍。



會上指出，在中國不少省區市，野豬已成為致害範圍最廣、造成損失最嚴重的野生動物。國家林草局目前正在山西、四川、福建、江西、河北、廣東、陝西、湖南、湖北、遼寧、黑龍江、浙江、安徽、寧夏等14地，啟動防控野豬危害綜合試點。

一隻被獵殺的野豬。（視覺中國）

在野豬防控方面，會上稱上述地方成立不同層級的工作專班或領導小組，亦先後成立117支狩獵隊。以廣東省為例，該省將野生動危害防控納入「林長制」以及各級政府野生動物保護工作考核內容，構建「政府-村委會-村民」多方綜合性預防控制制度體系。

至於針對野豬等野生動物肇事補償，會上提到各試點地區積極探索野生動物致害綜合保險業務，多渠道籌措補償資金，建立野生動物傷人救濟補助政策。例如福建將野豬造成經濟作物損失納入農業保險，廣東亦積極探索致害補償管理制度體系，並推動將野生動物危害補償納入林業、農業政策保險制度。陝西更將野生動物傷人醫療納入居民合作醫療報銷範圍，制定民政救助措施，對野生動物致傷、致害導致居民生活低於最低生活保障的群眾實施民政救助。