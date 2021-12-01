清朗網絡｜微博促用戶更改含低俗侮辱詞匯暱稱　娘炮、SB榜上有名

為維護社會清朗的網絡空間環境，內地官方加大力度整治網絡亂象。社交媒體微博今日（1日）宣布，用戶暱稱中含明顯低俗或侮辱性詞匯組合的，限時一周內更改，否則將予以刪除暱稱及被禁言。



微博要求用戶暱稱中含明顯低俗或侮辱性詞匯組合的，限時一周內更改。（微博）

微博官方表示，為深化落實網絡文明建設相關要求，持續推進「清朗」行動，優化社區氛圍環境。依據《微博社區公約》相關規定，站方要求暱稱中帶有明顯低俗或侮辱性詞匯組合的，如「二貨」、「SB」、「癟三」、「娘炮」等，即日起限時一周內更改暱稱，截止日期為12月8日。未按要求更改的賬號，將予以刪除暱稱及階段性禁言處罰。

微博官方又指，網絡文明建設需要從每一處細節入手，堅持不懈、久久為功，形成良好文明社區生態。微博平台將切實履行企業主體責任，依照網絡文明準則，積極引導用戶文明用網、文明上網，推動網絡文化良性發展，共同營造文明健康的網上精神家園。

有網民對此舉表示支持：

「支持保護網絡環境」。



「支持文明上網」。



「反應速度非常快，給微博點讚」。



微博中有不少用戶暱稱中含有「娘炮」二字。（微博）

但亦有網民反對：

「有點過了」。



「什麽時候娘炮也成了侮辱的詞匯」。



「微博這是治標不治本，直到禁無可禁，發明新話」。



今年5月8日，國新辦舉行2021年「清朗」系列專項行動發布會，介紹重點任務有8個方面，包括整治網上歷史虛無主義，整治春節網絡環境，治理算法濫用，打擊網絡水軍、流量造假、黑公關，整治未成年人網絡環境，整治PUSH彈窗新聞信息突出問題，規範網站賬號運營，整治網上文娛及熱點排行亂象。