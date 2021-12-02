台企遠東集團董事長徐旭東表態反台獨　官媒：聽其言觀其行

台灣遠東集團因支持民進黨的選舉工程，被大陸指是「吃飯砸鍋的台獨支持者」，嚴查偷稅漏稅並重罰。近日遠東集團董事長徐旭東投書台媒《聯合報》表態反台獨，支持「一個中國」及「九二共識」。



對此，中央廣播電視總台旗下微信公眾號「看台海」發文稱，徐的表態值得肯定，但「聽其言，更要觀其行」盼遠東集團「痛改前非」，停止對台獨分子的政治政治資金捐助。



該文章稱，徐旭東的表態，站在了「正確道路上」，值得肯定。當前在大陸依法懲戒「吃飯砸鍋的台獨支持者」時，徐旭東公開表示反對台獨，說明他對以前「支持台獨的錯誤行徑有了檢討，有改過自新的意願，這一點是順應大勢作出的明智之舉」。

台灣遠東集團在大陸在中國五省市存在違法違規行為遭重罰後，董事長徐旭東（圖）投書枱灣媒體指出，盼兩岸關係維持現狀，「一向反對台獨」，並支持九二共識；他認為，台灣產業應對中國市場有合理的認識和判斷，「不該讓意識形態掛帥，凌駕一切」。（資料圖片）

文章稱，遠東集團想要得到兩岸民眾的真心認同，就必須「徹底拋棄做兩面人、變色龍的幻想，不再支持台獨頑固分子，避免再讓自己成為台獨的幫兇」。

文章強調，「行勝於言」，相對於徐旭東的表態，更注重着眼於未來，看他們的行動。「他們」要真正停止對「台獨分子的政治資金捐助，從源頭上打擊其謀獨囂張氣焰」。任何妄想「說一套、做一套」矇混過關的圖謀都是絕對行不通的。

日前台灣遠東集團旗下化纖紡織、水泥企業因在大陸5省市存在違法、違規行為，被依法處以約4.74億元人民幣罰款，並收回部分閒置建設用地。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11月24日表示，初步了解，遠東集團涉事企業存在一系列違法違規事實，罰款和追稅4.74億元人民幣，並收回閒置建設用地，「完全是按法定程序」。

她強調，大陸絕不允許台灣企業一邊在大陸賺錢，一邊在台灣支持「台獨」、破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事，「這一態度是明確的、一貫的。在中國大陸有投資的台灣企業對此心知肚明，相信這些企業的負責人對該不該捐助『台獨』頑固分子是有清醒認識的」。

針對此舉是否「逼迫台胞選邊站」，朱鳳蓮說，是否堅持一個中國原則和「九二共識」，反對還是支持「台獨」分裂，本來就沒有任何模糊的空間。陸方真誠希望所有台灣同胞，像珍視自己的眼睛一樣珍視和平，像追求人生的幸福一樣追求統一，積極參與到推進和平統一的正義事業中來。