內地官方規定「直播帶貨」職業標準　網絡主播需中學畢業分五等級

近日，人社部、中央網信辦、國家廣播電視總局共同發布了，「互聯網營銷師國家職業技能標準」（以下簡稱「標準」），意味著靠「直播帶貨」的網絡主播們，今後將受到多項職業標準的制約。



靠「直播帶貨」的網絡主播們，今後將受到多項職業標準的制約。（影片截圖）

2020年，人社部等部門發布信息，在「互聯網營銷師」職業下增設「直播銷售員」工種，帶貨主播成為了內地正式工種之一。

今次發布的「標準」則是對上述工種設置的職業標準。「標準」指，互聯網營銷師是指在數字化信息平台上，運用網絡的交互性與傳播公信力，對企業產品進行營銷推廣的人員。互聯網營銷師要求中學畢業（或相當文化程度），共設五個等級，分別為：五級/初級工、四級/中級工、三級/高級工、二級/技師、一級/高級技師。

李佳琦直播間「直播帶貨」畫面。（影片截圖）

「標準」又指，互聯網營銷師職業分為選品員、直播銷售員、視頻創推員、平台管理員四個工種。其中，選品員、直播銷售員、視頻創推員三個工種設五個等級，平台管理員設三個等級。

「標準」規定，具備以下條件者可申報一級/高級技師。包括取得本職業或相關職業二級/技師職業資格證書(技能等級證書)後，累計從事本職業或相關職業工作3年(含)以上，經本職業一級/高級技師正規培訓達規定標準學時，並取得結業證書。或取得本職業或相關職業二級/技師職業資格證書(技能等級證書)後，累計從事本職業或相關職業工作4年(含)以上。