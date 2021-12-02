南京大屠殺再增35件文物史料　首次發現南京地區朝鮮半島慰安婦照

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周三（1日）舉行2021年新增文物史料新聞發布會，公佈了35件文物史料，包括日軍戰鬥詳報、陣中日誌，以及首次發現的南京地區朝鮮半島「慰安婦」照片等，具有重要的館藏和展陳價值。



發布會上公佈了由日本人大東仁在日本徵集到的一批珍貴的檔案文獻與史料，共19件（套），包括日軍第十六師團步兵第三十三聯隊的南京附近戰鬥詳報，以及日軍第九師團步兵第三十六聯隊的陣中日誌等，屬紀念館首次收藏日軍戰鬥詳報及陣中日誌。研究表明，日軍第十六師團步兵第三十三聯隊及日軍第九師團步兵第三十六聯隊皆是攻佔南京並實施大屠殺的部隊，前者曾在太平門附近屠殺了約1300名放下武器的中國軍人，後者亦在城內及光華門外進行「掃蕩」。

據江蘇省社會科學院南京大屠殺研究中心主任、研究員王衛星介紹，上述戰鬥詳報是日軍的檔案原件，比較少見，其內容包括當時日軍的作戰命令、戰鬥經過、戰地日誌等，從日方的視角印證了南京保衛戰之慘烈、中國軍隊的英勇抵抗；陣中日誌則包含了日軍的作戰命令、經過、報告等，包括雙方的傷亡情況，光華門守軍的英勇抵抗通過日方的原始檔案得到進一步印證。

現場還有南京保衛戰紫金山戰場遺跡發現的鐵鍬、子彈等物共8件（套），據捐贈人張定勝先生介紹，這鏽跡斑斑的鐵鍬是南京保衛戰戰跡尋研團一行今年11月在紫金山主峰東側山脊中國守軍戰壕中發現，經反覆仔細對比，鐵鍬確認為中國守軍的。鐵鍬之下還有子彈、子彈殼、子彈頭等，既有中國守軍使用過的，也有侵華日軍使用過的。

另外，史料還包括一張穿著吊帶的年輕女性的黑白照，其出自一位日軍軍官在南京拍攝的相冊，背面寫有「明子，朝鮮慶州慰安婦」等字。紀念館副研究館員劉廣建表示，初步考證顯示其為首次發現的在南京地區的朝鮮半島慰安婦照片，非常珍貴。而另一張阜寧街景的照片上，遠處橫幅赫見「皇軍慰安所」，反映日軍佔據阜寧縣時，在這條街上開辦了慰安所。

同時，收藏家張廣勝徵集到日軍第一〇九師團衛生隊遺留檔案，其記載了日軍在山西地區行軍作戰的軌跡以及傷亡情況，據劉廣建介紹，當中日軍對太原城內的一些場所的衛生管理記錄尤其值得關注，涉及到日軍在太原實施慰安婦制度，詳細記錄了中國、朝鮮半島和日本婦女的健康狀況，為日軍實施慰安婦制度的有力證據。