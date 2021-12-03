林克慶履新廣州市委書記　曾是北京最年輕副市長

據《南方日報》周五（3日）消息，近日，中共中央批准林克慶任廣州市委書記；免去張碩輔的廣州市委書記職務，另有任用。



官方簡歷顯示，林克慶出生於1966年10月，湖北仙桃人，1990年12月入黨，1988年8月參加工作，在職研究生畢業（中國人民大學宗教學專業），哲學博士，政工師。

林克慶曾長期在北京市工作。（北京稅務局官網）

林克慶曾任共青團北京市東城區委書記，東城區副區長，大興區委副書記、區長，大興區委書記，北京市副市長，北京市委常委、教工委書記，北京市委常委、常務副市長、市政府黨組副書記。

2013年1月，北京市政府換屆，47歲的林克慶當選為副市長，晉升副部級，同時還兼任北京世園局局長、市紅十字會會長等職。當時，他是北京副市長中最年輕的。2019年12月，林克慶任廣東省委常委、副省長，後任省政府常務副省長、黨組副書記，至本次履新。

張碩輔。（微信＠畢節發布）

至於前任廣東省委常委、廣州市委書記張碩輔出生於1965年8月。曾任雲南省委常委、省紀委書記，北京市委常委、市紀委書記、市監委主任等職。2018年7月任廣東省委常委、廣州市委書記。

另據浙江新聞周四（2日）消息，中共中央日前批准，劉捷任中共浙江省委常委、杭州市委書記；劉捷被免去中共貴州省委常委、委員職務，另有任用。劉捷此前任貴州省委常委、省委組織部部長。他曾先後任職湖南、江西、貴州，是中國首位70後省級黨委常委。