數千斤咖啡豆秒售罄？　多名駐華大使中國直播間賣特產場面火爆

「直播帶貨」已然成為內地電商的重要銷售模式之一。近日，多名外國駐華大使亦加入這一行列，為來自各自國家的特產代言。值得關注的是，數千斤盧旺達咖啡豆、大量斯里蘭卡錫蘭紅茶都於直播開始、大使們還未組織好語言時，就一售而空，引發熱議。



盧旺達駐華大使通過中國網絡直播間「帶貨」，數千斤盧旺達咖啡豆一售而空。（共青團中央微信公眾號）

據「共青團中央」微信公眾號消息，在農業佔約國民生產總值三分一的中非東部國家盧旺達，每30個人中就有1人是以咖啡種植業為生。惟受疫情影響，盧旺達咖啡豆等大量農產品嚴重滯銷。而為了助力家鄉農民，盧旺達駐華大使James Kimonyo近日現身中國網絡直播間進行「帶貨」，結束了直播開始前的5秒倒數後，數千斤盧旺達咖啡豆便一售而空。

遇到同樣情況的還有斯里蘭卡的錫蘭紅茶。近日在上海舉行的第四屆中國國際進口博覽會上，斯里蘭卡駐華大使帕利塔·科霍納透過「直播帶貨」，推介了自己家鄉的錫蘭紅茶、黃金椰子等產品。據直播間畫面顯示，當時觀看直播的人數有逾30萬人，隨著產品的「秒售罄」，這場直播亦提前結束。

斯里蘭卡駐華大使在中國直播間內推介錫蘭紅茶。（共青團中央微信公眾號）

這一現象還引發網民熱議：

「我也想嘗嘗大使帶的貨」。



「下次多備點貨，至少要讓人家把屁股坐熱」。



「沒有華為的電信基礎設備，貨賣不了這麽快」。



「疫情實體店不好幹，但進一步促進電商渠道的高需求」。



「直播帶貨不就是21世紀20年代的電視購物嘛」。



「共青團中央」認為，大使們「秒空」式帶貨，不僅滿足了中國消費升級的需求，還激發了中國消費市場的增長潛能。直播電商作為創新的商業模式在中國實現爆發式增長，銷售規模在網絡零售中的佔比不斷攀升，為中國消費驅動增長提供堅實支撐，也為世界經濟覆蘇注入強勁動力。