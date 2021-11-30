曾推試睡直播乏人問津　江蘇凶宅第二次拍賣終以128.5萬元成交

江蘇蘇州吳江區一處凶宅為力證「凶宅不凶」，首次拍賣前曾經進行試睡直播，雖然引來不少討論，但始終無人報名參拍。

11月28日早上10時至29日早上10時，該凶宅降價後開啟第二次拍賣，最終以128.5萬元成交。



該凶宅第一次拍賣流拍收場。（瀟湘晨報）

據介紹，該凶宅因屋主生前賭博欠下債務，最後選擇燒炭自殺。作為遺產的一部分，該凶宅是由屋主的妻子和小孩繼承，也仍在正常居住中。其後債主起訴至法院，要求繼承人在繼承遺產的範圍內承擔責任，判決生效後案件進入執行程序，該凶宅遂作為遺產中重要的部分進行司法拍賣。

該凶宅在11月10日早上10時至11日早上10時進行第一次拍賣，起拍價為120萬元，保證金24萬元，增價幅度6000元。為力證「凶宅不凶」，有關方面特意在24小時前舉行「凶宅試睡」直播。對於流拍的原因，法院工作人員受訪稱，除了對「凶宅」心存顧忌之外，也有可能是價格方面沒有達到預期，「有的法院在處置凶宅時打折力度很大，而我們這次只是按照正常的拍賣流程進行打折。」

不少網民為主播試睡的行為表示佩服。（影片截圖）

及至周日（28日），該凶宅啟動第二次拍賣，最新起拍價降為96萬元，保證金19萬元，加價幅度5000元。經過近一天的時間，在周一早上9時25分起，終於有人開始出價，經過16次延時後，最終以128.5萬成交。