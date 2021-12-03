新冠肺炎｜入境隔離14日已足夠？　專家：21日、28日是反應過度

內地自新冠肺炎疫情爆發以來，一直執行嚴格的入境隔離政策。現時由大部分境外地區入境內地後，仍需採取至少21日甚至28日的隔離措施。有廣東省疾控中心專家研究後表明，上述隔離措施或是反應過度，並認為內地執行14日的隔離措施已足夠防止本地感染。



廣東省疾控中心副主任宋鐵認為，內地執行14日的隔離措施已足夠防止本地感染。。（廣東疾控中心）

廣東省疾控中心副主任宋鐵聯合其他四名專家，共同撰寫了上述研究報告，並發表於《英國醫學期刊》（British Medical Journal）。研究指，由境外入境廣東的人數佔據整個內地的近九成，因此對2020年5月至2021年3月期間，廣東省錄得的1868宗新冠肺炎輸入個案進行了分析。

其中，僅有33宗個案在結束了14日隔離後，核酸檢測呈陽性，佔宗個案宗數的1.8%。該33宗個案中，只有3人出現病徵，4人未檢測免疫球蛋白G（IgG）抗體。這表明這些個案不太可能是新感染，而是已在外國受感染，抵達中國時再檢測呈陽性。

研究又指，一些研究人員發現，10日的隔離已足夠防止99.9%的入境旅客造成本地感染。另一項分析表明，儘管在某些極端情況下延長14日隔離期可能值得考慮，但考慮到社會心理和經濟影響，更長的隔離時間可能不會增加好處。

研究認為，根據科學證據以及廣東的經驗來看，內地向入境旅客要求14日的隔離是控制本地爆發適合的代價。

此外，據了解，目前由香港入境廣東仍需進行14日的集中隔離，以及7日的社區管理。其中，入境深圳則可採取「7+7+7」的隔離措施，即是集中隔離7日、居家隔離7日及居家健康監測7日。