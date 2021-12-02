新冠肺炎｜哈爾濱近月四度要求民眾不出城　謊報瞞報行程者將究責

黑龍江哈爾濱市周四（2日）發現1宗本土新冠肺炎確診病例、2宗初篩陽性感染者，均為內蒙古滿洲里市確診病例的密切接觸者。市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部發布第40號公告，請民眾堅持非必要不離哈、不出省、不出境。同日，哈爾濱市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控第三十九場新聞發布會，指出民眾若謊報瞞報行程等，將被追究法律責任。據了解，今次已非哈爾濱近期首次請民眾非必要不離哈。



根據公告，民眾要堅持非必要不離哈、不出省、不出境，不前往涉疫地區，所有進出當地人員員須持48小時內核酸檢測陰性證明、憑健康碼綠碼通行，並全程做好個人防護。此外，主動進行核酸檢測以及自覺身體不適，主動前往醫療機構就診並說明情況，核酸檢測結果為陽性的人員，經核實後獎勵1萬元人民幣。

同日，哈爾濱市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控第三十九場新聞發布會，指出公安機關將在全市範圍內加強「場、站、卡點」的查驗防控工作，按照「逢車必查、逢人必測」的原則，對所有進出當地的車輛和人員加大動態排查核查和管控力度。而近21天內有過其它中高風險地區旅居史（含旅途中轉停留）的來哈返哈所有人員和與確診病例軌蹟有交集的人員，立即主動向所在社區（村屯）、工作單位報備，並配合執行疫情排查、核酸檢測、醫學觀察等防控措施。對不主動報備、謊報瞞報行程者，公安機關將依法追究其法律責任。

今次已非哈爾濱近期首次請民眾非必要不離哈，9月21日，當地發現本土新冠肺炎陽性感染者後，便公佈指民眾要密切關注疫情動態，非必要不離哈，確需離哈的需憑健康碼綠碼通行，全程做好個人防護。9月30日，「十一」黃金周即將來臨之際，當地公告民眾非必要不出區縣（市）、不離哈，確需離哈的，要提前向所在單位、社區（村屯）報備，禁止前往有疫情、有中高風險的地區。

10月28日，針對黑河市發生本土疫情，與國內多地散發疫情形成疊加，疫情防控形勢十分嚴峻複雜，當地再次公告，倡導民眾非必要不離哈、不出省，公職人員確需離哈公出的，須嚴格履行審批程序，誰派出誰負責，離哈時需持48小時內核酸檢測陰性證明，返哈後須再進行一次核酸檢測，結果陰性的方可返崗工作。